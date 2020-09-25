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【新股IPO】再鼎醫藥暗盤　一手帳面最多賺1225元

即市財經 16:20 2020/09/25

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再鼎醫藥將於9月28日掛牌。

再鼎醫藥  （新上市編號：09688）  暗盤，於輝立暗盤市場表現最好，再鼎醫藥高見586.5元較招股價元562元，高4.4%，若高位放出，一手（50股）最多賺1225元，再鼎醫藥現報582元，升3.6%，暫賺1000元，再鼎醫藥將於9月28日掛牌。

在富途暗盤現報571元，升1.6% ，一手帳面賺450元；在耀才暗盤現報570元，升1.5%，一手帳面賺400元。

再鼎醫藥暗盤
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 571 1.6% 562 +450 18：30
耀才 570 1.5% +425 19：30
輝立 582 3.6% +1000 18：30

再鼎醫藥高位追蹤

券商 最高價 變幅 一手賺 最低價 變幅 一手賺
富途 578 2.8% +800 562 0.0% +0
耀才 580 2.8% +900 565 0.5% +150
輝立 586.5 4.4% +1225 562 0.0% +0

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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香港股票 經濟 IPO 再鼎醫藥—SB（09688）

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