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【香港航空】傳港航推兼職機組人員計劃　變相減薪3成

即市財經 16:02 2020/09/25

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傳香港航空推出兼職機組人員計劃，參與員工將於今年11月1日至明年2月28日的其中兩個月轉為兼職，意味基本工資及固定津貼減少3成。

早於2月已裁員的香港航空（Hong Kong Airlines）繼向機師提出減薪及無薪假計劃，擬再推出新措施節省成本。本地傳媒引述香港航空的內部信指，料未來數月運營機數大減，機組人員求下降，故推出兼職機組人員計劃，以減少未來4個月的總薪金成本及維持就業。據指，參與員工將於今年11月1日至明年2月28日的其中兩個月轉為兼職，意味基本工資及固定津貼減少3成，料涉約1200名員工。

報道引述信件指，參與計劃的機艙服務員底薪將由7800港元減至約5460港元，參加者分為兩組，分別於今年11月及12月、明年1月及2月工作，期間員工可以找其他兼職，但要向公司申報並獲批准。

港航早前向機師及副機師提出無薪假計劃，由10月1日至明年3月31日，維時半年，期間機長及副機長每月的固定收入和津貼將減少60%，已有99.5%機師同意參加延長的無薪假計劃。

港航亦表明已申請了政府第二期的「保就業」計劃，進一步減輕業務負擔。

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編輯：袁諾曦

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