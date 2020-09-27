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【一名經人】羅家聰：有緣再會

名人薈萃 17:16 2020/09/27

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這篇可能是這裏的最後一篇，談些重要卻不多等使的離地話題：人生為了什麼。

【一名經人】羅家聰：四大科技：【下一頁

【一名經人】羅家聰：轉型：【下一頁

這個問題有兩類人會認真思考：一是經歷大或突變的，二是老的。經這一年衝擊，很多本被嘲為廢青的，彷彿都一夜（年）間成熟起來了。社會的未來是屬於年輕人的，故後生的目標多是塑造社會，企圖設計一個為自己未來幾十年生活的制度。年紀大後，當然會漸漸發覺在政治、社會制度上話得事的，其實都是少數中的少數，舉世皆然。

這少數中的少數多是權（官）貴（商）；而權、貴是相互衍生的，有權自然有貴，反之亦然。若本來不是權貴，要打入這個封閉圈子殊不容易。故當代看似有上流空間，但實際上跟古時的封建、貴族奴隸制也許分別不大。不屬於這個圈但又想改變制度的，除非統治的極離譜、羣眾又極團結，否則不易。歷來政變犧牲多，改朝換代有幾多？

積極實現人生目標

看多歷史、見多世面，就會明白到這種權貴不均其實古往今來、四海皆然。求變，也要天時地利，剛好時代輪到你便功成，否則還是萬骨枯。人愈老愈明白這點，所以，求變的動機漸減，但心中的不滿依然，既然改變不到外在客觀，唯有改變自己的主觀，一是將自己處身於另些環境如移民，不然則做順民，調低自身要求以適應惡劣環境。

無論是空間轉移還是心態轉變，到底還是消極的。有啥積極可做？要是改變世界，委實不多。只要不將人生的圈畫得這麼大，要治國平天下，而是回到個人去修心齊家，人生目標就容易得多了。誠然，人老了，的確會朝這方向去。修心不是狹指宗教信仰；人到中年，未必會鬥身家了，怎鬥得贏全球首富？全球首富，始終是會印錢的聯儲局。

隨着記憶漸衰、體力漸差，應認真思考有啥要現在做，再不做，老了便做不到。

經濟衰退，或是最後一篇可以理解。若有下篇最快明年，但無的機會仍大。

撰文 : 羅家聰

欄名 : 一名經人

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