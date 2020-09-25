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【健康煮義】Polly：薑黃助紓解低落情緒

名人薈萃 17:50 2020/09/25

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不知怎地2020已經來到最後一季，各種因由帶來的陰霾依然籠罩讓人窒息，每天的新聞內容沒有最難過，只有令人更錐心地痛，多少人心裏埋藏久久未能釋懷的鬱結。世界告訴我們，一個又一個多壯年的生命也可以一瞬即逝，面對未知的明天，崩壞的世界，仍活着時，請用盡全力好好愛該愛的人、愛自己，用堅強的微笑迎向世界走下去！

【健康煮義】Polly：蘋果可助降吸多餘脂肪（附食譜）：【下一頁

亦可抗氧化及抗炎

當情緒低落，甚至有抑鬱症狀時，有甚麼天然食物可以幫助人紓解？薑黃（Turmeric）或是不錯的選擇。薑黃是一種十分受歡迎的香料，也是製作咖哩的主要材料之一，是印度、中東、地中海區域煮食常用香料。而薑黃中最具營養的成份就是薑黃素（Curcumin），鮮黃色的活性成份，不單是一種天然食物色素，更有強大的抗氧化和抗炎能力，所以筆者也有食用薑黃素補充劑，讓身體防禦力強一點。

為何薑黃可以幫助穩定情緒？皆因它可以刺激大腦分泌「快樂物質」，血清素和多巴胺。

美國曾有一個為期6個星期的研究，將60位抑鬱症患者分為三組，第一組只服用傳統抗抑鬱藥物，第二組只服用薑黃素，第三組則同時服用藥物和薑黃素，結果發現首兩組的效果相約，第三組人士改善的效果則更為顯著一點。此臨床研究給予薑黃素多一點的肯定，天然安全地輔助治療情緒問題。

下期續談薑黃的其他益處。

紓壓黃金拿鐵 Turmeric Latte

◎材料：

植物奶1杯、薑黃粉1茶匙、雲呢拿精華1茶匙、椰子油1茶匙、鹽和黑椒少許

◎步驟：

1.除椰子油外，將所有材料放入細鍋中，煮熱但不需滾起

2.煮熱後將奶倒進耐熱的攪拌機，加入椰子油高速加至細滑即可

◎小貼士：

1.植物奶可選無添加的燕麥奶、各類堅果奶、椰子奶等，筆者這次選用了核桃無糖植物奶

2.喜愛多點甜味的可加入蜜糖享用，但好些植物奶已是非常清甜，建議先試味再酌量加入。筆者所用的核桃奶沒有添加糖

 

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撰文 : Polly 兩度經歷癌病，珍惜呼吸着的日子，繼續經營健康小廚房，願感染這疲累城市中每一人。本欄隔周刊出。

欄名 : 健康煮義

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