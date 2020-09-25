【白俄羅斯】英美加擬制裁盧卡申科 或動用馬格尼茨基法

白俄羅斯大選被指舞弊，總統盧卡申科暴力鎮壓示威者，均惹來西方國家狠批。繼西方多國拒絕承認盧卡申科為白俄羅斯合法領袖之後，美國、英國和加拿大據報將對白俄羅斯施加制裁，最快周五（25日）公布，並可能動用馬格尼茨基人權問責法。

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路透社引述6名知情人士報道，英美加三國實施制裁，以示選舉舞弊和暴力對待示威者要承擔後果。據報現有7至8名白俄羅斯人將面臨制裁，但人數仍有可能進一步增加。

白俄羅斯在8月9日大選，統治26年的總統盧卡申科再次以壓倒性姿態勝選連任，被質疑選舉舞弊。盧卡申科其後大舉鎮壓和拘捕反對派示威者，並妨礙及干預新聞報道。

到周三（23日），盧卡申科舉行第六個總統任期的宣誓儀式，但事前未有公開消息，反而秘密進行。反對派斥責盧卡申科是非法政權，多個西方國家和歐盟也拒絕承認盧卡申科政權的合法性。

美國國務院和加拿大外交部均拒絕對上述制裁消息置評。英國外相藍韜文（Dominic Raab）則向國會明言，已準備制裁白俄羅斯，並稱因應今次情況緊急，會跟美加兩國聯手制裁。

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責任編輯：陳啟賢