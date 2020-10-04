【生命解碼@iM網欄】血液檢測斷早期癌症 願景宏大的Guardant Health

以往介紹的基因檢測技術 (NGS) 由Illumina 及BGI 引領市場， 前幾篇文章已提及應追蹤哪幾種股票。有興趣了解的讀者，可以看此：iMoney生命解碼專題。

這新一代革新sequencing技術究竟有多少種應用、可在其他垂直產業拓展未來多大的可能性，將會在以後幾篇詳述。新的測序技術可以大大提升基因解像度及加速閱讀率，受直接影響的醫療產業自2015便開始轉變。 而眾多不同的發展中，早期癌症檢測是其中最受矚目的一種。

今次介紹的Guardant Health (NASDAQ: GH) 是研發精準癌症檢測的一間公司， 正是善用NGS提供的基因「高解像度」而成的革新，旗艦產品Guardant 360現以抽血方式獲取病人樣本，以NGS 技術分析病人是否適合某些個人化的治療， Guardant360是第一個獲得FDA美國食品藥品監督管理局批准上市的全液體活檢，對所有類型的硬塊腫瘤都可進行基因組分析， 為了判別使用某些針對個別基因有效的藥，例如針對胃癌的藥，以往醫生需要把內窺鏡放入食道到胃部抽取癌症組織，過程既具入侵型亦引起病人不適。相比之下，只需要血液樣本去分析的新技術， 除了減低不便，更能避免樣本不足的問題，否則以往病人有機會要「捱多一刀」重新抽取樣本。

檢測後獲得的額外數據，可助病人選擇最適合的標靶治療，例如 最近Guardant360 在八月得FDA 批准的非小細胞肺癌(NSCLC) 伴隨診斷， 如果病人以液態檢測，發現有表皮生長因子受體EGFR (Epidermal growth factor receptor)基因異常，名為 tagrisso 的標靶治療就可以有效地打擊癌細胞， 醫生會推薦病人進行此測試， 並按報告進行藥物推薦。

有這突破，除了新的測試序列技術將上價錢大幅降低、藥廠邁向個人化醫藥亦是重要的推手。根據2016年數據，超過70% 的癌症藥物是針對精準治療以及免疫治療作研發，因有更多基因數據，藥廠對腫瘤成因更有了解，新的藥就可更針對腫瘤種類治療，避免大範圍副作用，醫生在診斷病人時，可按照Guardant Health檢測中得到更多的基因資訊作更好的判斷， 亦可選擇更切合病發原因的治療， 從而改善無數病人的健康。

雖然現有技術已足以令此公司被認定為龍頭，但其最後的願景更是宏大，他們有一名叫LUNAR 項目，是針對早期癌症及復發監測，假如成功研發，可鼓舞無數病人和他們的家屬，以較嚇人的肺癌為例，因傳統技術較難發現肺癌病發，五年存活率一直比其他癌症較低 (18.6%)，即代表患病五年後，每五人只有一人生存，但假使一般人的肺癌可以於第一二期發現，存活率會分別大幅提升至 84.3% 和43.8%^ (台灣國泰綜合醫院數據)，建立於之前的成功， Guardant有潛質最早研發到體檢形式的癌症篩選，即使是CT scan 顯影劑，未能發現的早期癌症 (一期二期)，在NGS 中的血液檢測會無所遁形。LUNAR 項目現在只供研究人員使用，還未進入臨床實驗，早期診斷和精準治療要達普及化，仍然有一大段距離。但這些公司正在嘗試的項目，卻有望令到我們有生之年，看到癌症不再是頭號殺手的一日。項目取名為LUNAR，可能就如登月任務一樣，是代表其追隨遙遠但可達目標的野心。

作者_Jonathan簡介 曾於麻省理工大學作研究生一年，師隨CRISPR 基因編程教授研究可重用分子工具。由於最終決定先由互聯網行業發展，現於香港營運年輕社交產品。平常喜於在Research Paper 和Code Base 中遊走。

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