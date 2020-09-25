【英國疫情】政府限酒吧提早關門 業界恐54萬人失業

▲ 英國酒吧及餐飲業界警告，英國的防疫新限制措施將令業界多達54萬人失業。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英國多項防疫措施升級，包括要求酒吧餐廳提早於每晚10時關門，引起酒吧及餐飲業界不滿。業界更發表報告，警告新限制措施將令酒吧及餐飲業界多達54萬人失業。

英國酒吧晚上10時關門 北愛以外地區均實施 【下一頁】

英國晚上10時強制關門勢壓垮餐廳 防疫效果卻成疑 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布多項防疫措施升級，規定酒吧及餐廳由周四（24日）起，須於晚上10時關閉，並只可提供送餐服務，顧客不可自行取餐。約翰遜更警告如疫情未見緩和，措施可能會持續半年。

英國啤酒和酒吧協會、酒店業協會及旅館業協會發布調查，指出目前業界已有八分之一的接待人員遭到裁員，更預計政府首輪保就業計劃於10月結束時，業界將會流失更多職位。業界估算酒吧餐廳提前關閉和僅提供送餐服務，或造成54萬人失業。

報告更指，僅7％的受訪者對未來1年的前景感到樂觀，遠低於今年7月的19%及8月的23%。業界認為失業情況未來仍會惡化，估計業界勞動力將於2021年2月，較2020年同期減少25%，約有67.5萬個職位流失。

英國政府新一輪保就業 只支付1/5人工 【下一頁】

英國款待業組織UKHospitality行政總裁尼科爾斯（Kate Nicholls）表示，政府本周宣布的額外限制，使款待業百上加斤，形容行業的利潤微薄，需要獲得政府更多的支援。

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）周四（24日）宣布新一輪保就業計劃，由政府支付僱員約22%的薪金，向每名僱員補貼的上限為每月697.92英鎊（約6,882港元），計劃料為期半年。

責任編輯：鄭錦玲