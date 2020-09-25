  • 29°C
香港時間 : 2020925日 (五) 16:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

醫管局「HA GO」手機程式推展至普通科門診 市民可自行查詢或取消診期

理財智慧 16:33 2020/09/25

分享：

醫院管理局宣布，由今日(25號)起，市民可透過醫管局一站式手機程式「HA Go」，來預約全港任何一間普通科門診的服務。

聲明指，在6月19日推出「預約普通科門診」的先導測試計劃順利，因此，相關功能在本周四(24號)起正式分階段推展至全港各區的普通門診診所。除了透過電話預約系統外，市民可利用「HA Go」的手機程式功能預約。

【MPF】積金易電子平台2022年落成　積金局或引入虛擬受託人　透過競爭助MPF減費：【下一頁

【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風：【下一頁

這款「HA Go」手機程式不但可查閱診所名額的狀況，而且能夠為自己和他人預約普通科門診服務，同時又可隨時查詢或取消診期。

另外，醫管局特設長者預約專籌，照顧長者使用服務的需要。市民可在手機下載並自行完成登記後，下次診期時在指定地點啟動帳戶，便可使用相關功能。

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

 

服務 診所

下一篇文章

【新股IPO】雲頂新耀1952今日起招股 入場費約27,777元

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【攪珠結果】六合彩今晚恢復攪珠　頭獎800萬（附攪珠號碼結果）
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局