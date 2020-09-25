醫管局「HA GO」手機程式推展至普通科門診 市民可自行查詢或取消診期

醫院管理局宣布，由今日(25號)起，市民可透過醫管局一站式手機程式「HA Go」，來預約全港任何一間普通科門診的服務。

聲明指，在6月19日推出「預約普通科門診」的先導測試計劃順利，因此，相關功能在本周四(24號)起正式分階段推展至全港各區的普通門診診所。除了透過電話預約系統外，市民可利用「HA Go」的手機程式功能預約。

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這款「HA Go」手機程式不但可查閱診所名額的狀況，而且能夠為自己和他人預約普通科門診服務，同時又可隨時查詢或取消診期。

另外，醫管局特設長者預約專籌，照顧長者使用服務的需要。市民可在手機下載並自行完成登記後，下次診期時在指定地點啟動帳戶，便可使用相關功能。

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責任編輯：潘曉豐