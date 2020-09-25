軍人開十槍射殺投北者 金正恩向南韓道歉

南韓海洋水產部一名漁業指導員跳海投奔北韓，被北韓軍方槍殺。韓國總統府青瓦台表示，北韓總統金正恩發通知向南韓道歉。

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韓聯社報道，青瓦台今日收到來自北韓的正式通知，金正恩在訊息中，事件讓南韓公眾失望，形容事件不應該發生，對此感到抱歉，並承諾會採取措表示施，防止同類事件再次發生。

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訊息又提到，根據調查，士兵日前在西部海域執勤時，依據邊境指引，對闖入北韓海域的一名南韓人開超過十槍，又指士兵焚燒的是載著該名南韓人的「漂浮物」，並澄清並非焚燒遺體。

被射殺的漁業指導員47歲，星期一於南韓小延坪島對開水域執勤，同僚發現這名指導員失蹤，中午向海警報告。南韓軍方分析指，該名指導員穿救生衣跳海，以小型漂浮物投奔北韓，及後在北韓水域被平壤船隻發現，經盤問後被槍殺，更一度推斷指導員被澆汽油放火燒屍。

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