【港股追蹤】滙豐指郵儲行過度下跌　料現價有逾兩成半升幅

滙豐環球今日發表報告指，認為郵儲銀行(01658)股價過度下跌，現具投資價值，升評級至「買入」。

報告指出，郵儲行從6月高位下跌近四成，表現遠差過國企指數，但認為股價過份下跌，特別是市場忽略最近該股幾個利好因素，當中包括經紀費用下降，同時受惠內地債券收益率提升等。

【大行點睇】交銀料直播電商交易規模破萬億人幣 建議關注某隻未來新股 【下一頁】

該行又指，郵儲行預期市帳率不足0.5倍，股價現具價值，故將評級由「持有」提高至「買入」，不過該行就將目標價從4.8元降至4元，與現價3.18元計算，則有約兩成半升幅。

郵儲銀行本月中曾公布，控股股東中國郵政集團增持該行8.7億股，斥資45.71億元人民幣，其持股自64.21%增至65.21%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機