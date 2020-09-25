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【港股追蹤】滙豐指郵儲行過度下跌　料現價有逾兩成半升幅

股樓投資 15:30 2020/09/25

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滙豐環球今日發表報告指，認為郵儲銀行(01658)股價過度下跌，現具投資價值，升評級至「買入」。

報告指出，郵儲行從6月高位下跌近四成，表現遠差過國企指數，但認為股價過份下跌，特別是市場忽略最近該股幾個利好因素，當中包括經紀費用下降，同時受惠內地債券收益率提升等。

【大行點睇】交銀料直播電商交易規模破萬億人幣 建議關注某隻未來新股  【下一頁

該行又指，郵儲行預期市帳率不足0.5倍，股價現具價值，故將評級由「持有」提高至「買入」，不過該行就將目標價從4.8元降至4元，與現價3.18元計算，則有約兩成半升幅。

郵儲銀行本月中曾公布，控股股東中國郵政集團增持該行8.7億股，斥資45.71億元人民幣，其持股自64.21%增至65.21%。

 

 

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