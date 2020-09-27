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【你財策劃師】49歲兩子之母 醫保不足退休生活怎安排？(下)

理財智慧 12:02 2020/09/27

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趁早安排足夠醫療保障

除了不應扣減保費，她更應該增加保障，現時她只有一份很基本的醫療保險及由丈夫公司提供的團體醫療保障，並沒有任何危疾保障。Alvin指，一般人中年開始面對的最大潛在支出便是醫藥費，她應該趁現時身體健康時，多了解適當的醫療保險計劃，亦可以考慮購買自願醫保中的靈活計劃，除了得到保障，亦能協助丈夫減少稅務支出。

【你財策劃師】中年擁千萬籌謀退休　6個資產配置方法（上）

【你財策劃師】中年擁千萬籌謀退休　6個資產配置方法（下）

黃小姐現時有46萬元流動資金，應足夠應付未來3年基本生活及額外醫療保險的保費支出。Alvin建議她，假如未來3年都沒有新工作或收入，她才考慮利用紅利扣減保費及提取保單收益作生活費。另外，再過兩年到2025時，她有一筆近123萬元的保單價值可自由提取，到時她可按需要而分段提取，因保單價值會隨時間而增加，保存財富在保單中可以協助抵銷通脹對生活的影響。

按她手上的資金推算，應能夠令她維持到70歲以上的生活，到時亦可考慮將與丈夫聯名持有，市值近800萬元的自住物業申請安老按揭來製造收入，到時可以考慮申請15年或20年的收益計劃。

Alvin又提醒，規劃退休生活應該以家庭為單位，所以她亦應該和丈夫認真討論，了解丈夫的心態及財政狀況，一同計劃如何一起享受退休人生，更可以減少不了解另一半的狀況令將來出現驚嚇的局面。

 

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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