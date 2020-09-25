【異動股】新加坡承建商偉源控股 破頂後急跌9成

上市約半年的偉源控股（01343）今早開市後曾衝上4.09元的歷史高位，但午後卻突然由約4元直插至0.21元，跌穿0.48元的招股價，並創上市後新低。全日該股收報0.236元，大跌94%，成交額2.3億元。

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偉源控股是新加坡的土木工程承建商，集團上月公布上半年業績由盈轉虧447萬坡元，但股價卻在9月內突然上升8成，由2.2元水平衝破4元關口。然而經今日一跌，該股市值近乎全數被蒸發。

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