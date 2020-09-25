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【異動股】新加坡承建商偉源控股 破頂後急跌9成

股樓投資 17:29 2020/09/25

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上市約半年的偉源控股（01343）今早開市後曾衝上4.09元的歷史高位，但午後卻突然由約4元直插至0.21元，跌穿0.48元的招股價，並創上市後新低。全日該股收報0.236元，大跌94%，成交額2.3億元。

【大行點睇】交銀料直播電商交易規模破萬億人幣 建議關注某隻未來新股 詳情請看【下一頁

偉源控股是新加坡的土木工程承建商，集團上月公布上半年業績由盈轉虧447萬坡元，但股價卻在9月內突然上升8成，由2.2元水平衝破4元關口。然而經今日一跌，該股市值近乎全數被蒸發。

【大行點睇】花旗最新6隻中資H股首選股名單　阿里系佔3席 詳情請看【下一頁

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撰文 : 趙家盈

偉源控股（01343） 經濟

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