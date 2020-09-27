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【你財策劃師】49歲兩子之母 醫保不足退休生活怎安排？(上)

理財智慧 12:01 2020/09/27

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讀者黃小姐去年因公司重組而失去工作，因短期都未能找到工作，所以開始認真考慮退休。她不肯定是否有足夠退休儲備應付將來生活，另外亦擔心醫療保險保障不足會影響未來生活。黃小姐現時的財富組合只有3類資產：保險單退保價值、強積金和銀行存款。

過去20多年，黃小姐透過人壽保險作為儲蓄工具，維持很好的儲蓄習慣，她持有5份有儲蓄成分的人壽保單。她每月個人生活費大概6,000元，丈夫現時工作穩定，家中開支由他全力負責，黃小姐只要照顧好自己便可。不過各家人的保險費用都是由她負責，每年需要約1.6萬元保費開支，加上現時的儲蓄和基本醫療保障計劃每年約3.9萬元保費，每年預計保險保費需要5.5萬元，再加上1年生活費約7萬元，她便要準備每年約12.5萬元的支出。

【你財策劃師】中年擁千萬籌謀退休　6個資產配置方法（上）

【你財策劃師】中年擁千萬籌謀退休　6個資產配置方法（下）

滾存紅利繳交保費應三思

黃小姐現時才49歲，按一般女性預期壽命估算，她最少還有40年時間生活，未計通脹及其他突發支出，她需要有500萬元儲備才能退休，惟她現時所有資產總值只有約294萬元，只及一半需要，難怪她會有所擔憂，開始動腦筋如何能夠減少支出。她考慮將需要終身供款的兩份人壽保險單，利用已滾存的紅利繳交將來保費，令一年支出可減少約1.7萬元，她亦估計紅利最少可以應付未來10年的保費支出。

Alvin聽到這個想法，第一時間提醒她要考慮清楚，原因是利用紅利支付保費的確可以減少即時支出，但對有保障及儲蓄價值的人壽保單來說，會令到保單價值縮減，到將來更有機會因沒有足夠儲備令保單被迫終止。黃小姐的兩名孩子現時分別12歲和17歲，正值求學階段，估計到年幼的孩子能獨立還有10多年時間，而人壽保障在這段時間有很重要的角色，但之後的重要性相對降低。

人壽保單具平穩增值能力

Alvin按黃小姐提供的保單周年報告中的數字計算，她在22年前及26年前購買的人壽保單，在這20多年間提供了共20萬美元的保障額以外，還有所增值。根據多年供款及最新退保價值計算，兩份保單的年度回報有2.78%及3.30%，遠高於現時的銀行存款利率，而且保單繼續有效，不單止能維持人壽保障，保單的年度回報將隨時間進一步提升。

與其利用紅利支付保費，令保單減值，倒不如利用現時儲蓄繼續付款。雖然兩份人壽保單需要終身交費，但長支付期的終身人壽保單的好處，是一方面可以降低每年的保費負擔，另一方面亦是一份能夠利用長時間有更好增值能力的理財工具。

黃小姐現時所擁有的保單的退保價值已遠高於總累積的保費，所以現時兩份保單並非只有消費性的人壽保障特質，而是不用擔心價格波動的財富增值工具。她以時間換來保障及平穩收益，若現時採用紅利扣減保費，便會浪費了20多年的安排。

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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