【美國示威】種族公義示威不斷 公眾支持度大跌至不足4成

爭取種族公義的「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威，今年來在美國持續發生。最新民調顯示，種族相關的BLM示威不斷發生，公眾對他們的支持度正在下降。即使是黑人，對BLM示威的支持度在3個月之間也下跌了18個百分點。

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美聯社聯同美國民意研究中心在本月11日至14日進行民調，了解大眾如何看待BLM示威。結果顯示，多達44%人反對這些示威，贊同的僅39%。

相比6月的同類民調，當時贊同BLM示威的比例達54%，意味經過這3個月的發展，BLM示威的民意支持度下跌了15個百分點。

而白人對BLM示威的支持度跌幅顯著，由6月的53%降至目前的35%；反對度也相應增加，由6月的34%升至50%。即使是黑人，對BLM示威的支持也減少，由6月的81%降至63%；拉丁裔則由44%降至31%。

以黨派計算，共和黨支持者有75%都反對BLM示威，較6月的56%有所增加；民主黨支持者贊同BLM示威的則有70%，並認為示威大致和平進行。

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民調同時問到，受訪者會否認為警察更可能針對黑人使用致命武力，雖然有84%人認為會，但比例較6月調查的92%稍為下降。

不過，民調進行時，大陪審團尚未對泰勒案作出判決，因此未能反映判決對民意的影響。泰勒（Breonna Taylor）是肯塔基州的黑人女子，在3名警員執勤期間被槍殺，而大陪審團近日裁定僅起訴一名警員，放生其餘兩人，再次引爆BLM示威。

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責任編輯：陳啟賢