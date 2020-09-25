  • 29°C
香港時間 : 2020925日 (五) 15:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】種族公義示威不斷 公眾支持度下跌1成半

環球社會熱點 15:00 2020/09/25

分享：

爭取種族公義的「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威，今年來在美國持續發生。最新民調顯示，種族相關的BLM示威不斷發生，公眾對他們的支持度正在下降。即使是黑人，對BLM示威的支持度在3個月之間也下跌了18個百分點。

【美國示威】蔓延多個城市 特朗普：已為黑人做很多事【下一頁】

【美國示威】3警涉射殺黑人 民眾不滿無人被控謀殺【下一頁】

美聯社聯同美國民意研究中心在本月11日至14日進行民調，了解大眾如何看待BLM示威。結果顯示，多達44%人反對這些示威，贊同的僅39%。

相比6月的同類民調，當時贊同BLM示威的比例達54%，意味經過這3個月的發展，BLM示威的民意支持度下跌了15個百分點。

而白人對BLM示威的支持度跌幅顯著，由6月的53%降至目前的35%；反對度也相應增加，由6月的34%升至50%。即使是黑人，對BLM示威的支持也減少，由6月的81%降至63%；拉丁裔則由44%降至31%。

以黨派計算，共和黨支持者有75%都反對BLM示威，較6月的56%有所增加；民主黨支持者贊同BLM示威的則有70%，並認為示威大致和平進行。

【美國示威】華府被爆想用軍用武器清場 如熱射線【下一頁】

【美國示威】司法部長擬告示威者煽動叛亂 做法罕見【下一頁】

民調同時問到，受訪者會否認為警察更可能針對黑人使用致命武力，雖然有84%人認為會，但比例較6月調查的92%稍為下降。

不過，民調進行時，大陪審團尚未對泰勒案作出判決，因此未能反映判決對民意的影響。泰勒（Breonna Taylor）是肯塔基州的黑人女子，在3名警員執勤期間被槍殺，而大陪審團近日裁定僅起訴一名警員，放生其餘兩人，再次引爆BLM示威。

【美國示威】黑人男童持玩具槍上網課 遭校方停課報警【下一頁】

【美國示威】「連呼吸都痛」被警射7槍致癱黑人首開腔【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

相關文章

【新冠疫苗】研究指新冠病毒持續變異 疫苗要每年更新
今日
【新冠疫苗】研究指新冠病毒持續變異 疫苗要每年更新
【新冠肺炎】日本研發新血液測試 預測患者重症風險
今日
【新冠肺炎】日本研發新血液測試 預測患者重症風險
【巴西疫情】森巴舞難抵病毒 里約嘉年華巡遊無限期延後
今日
【巴西疫情】森巴舞難抵病毒 里約嘉年華巡遊無限期延後
北韓金正恩「歷史性」致歉 稱不該槍殺南韓公民
今日
北韓金正恩「歷史性」致歉 稱不該槍殺南韓公民
【美國大選】民主黨出招削大法官影響力 終身制難再
今日
【美國大選】民主黨出招削大法官影響力 終身制難再
民意調查 請願示威 美國

上一篇文章

【新冠疫苗】研究指新冠病毒持續變異 疫苗要每年更新

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【美國大選】「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力
【美國大選】「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力
新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間15:00）
特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤
特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤