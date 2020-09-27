【陽光旅途@iM網欄】舊區活化 田子坊文創產業

上海對香港人來說一點都不陌生，我們對上海的印象可能是國內的經濟金融中心，繁忙的大都市，和香港很相似。筆者也覺得兩個城市有很多相似的地方，特別是浦東新區的高樓大廈林立，但覺得上海保育舊區比香港好。每次到上海，我總會抽點時間去舊區逛逛，而其中一個我最喜愛的就是田子坊。

田子坊和國內很多文化創意產業園一樣，都是從一些舊區活化而成。田子坊原名叫志成坊，是上海的一處弄堂，位於盧灣區泰康路。從1999 年開始由名畫家黃永玉及陳逸飛進駐並改造區內五間荒廢了的工廠開始，漸漸吸引了很多中外藝術家和創意人遷入發展，直至到今天成為上海十大創意園。由於歷史原因，園坊內混雜著各不相同的建築風格，如折中主義、新文藝復興、現代主義、中國傳統磚木結構、西班牙式、英國城堡式、巴洛克式各種風格等，而其中最多的是石庫門的建築風格，絕對是文青打卡的好去處！坊內除了有很多畫廊及藝術工作室外，還有很多購物小店，售賣各式各樣有趣的紀念品。當然還有大量裝修精緻而具獨特風格的餐廳、酒吧及咖啡室，可以找中西各式美食，滿足各位吃貨所需，每天均吸引大量遊客！而且至今仍有約三成原居民在此居住。

田子坊是上海創意產業園區活化的成功例子，由區政府、商家協會及業主共同管理，住戶出租事宜需經商家協會辦理，以保留該區特色為首要考慮。而區政府負責維修及改善居民生活環境。參觀田子坊，使我想到我們香港的工廈活化計劃。其實當中有很多地方我們可以借鏡國內的創意園。重點應是保留舊有特色元素，及吸引更多創意藝術人進駐，達致活化舊區的目的。我們多個活化項目中，我覺得南豐紗廠及PMQ算是比較成功的！但仍有很多不足，我們除了保留及翻身了建築物之外，就好像沒有太多其他的元素。對原來的特色保存方面做得不足夠，整體只是變成一個裝修得比較工業風的商場而已！在揀選租戶的時候，亦可能對是否有原來特色的元素考慮不足。反而最近留意到深水埗舊區有一些很特色的咖啡館及小商店開始經營！政府可以積極配合發展，吸收國內經驗，或能使深水埗成為一個文創旅遊小天地！

希望政府把創意區作清晰定位，配合租務或稅項經濟誘因去吸引私人投資發展，從商業、文化、旅遊三者連動的概念去推廣，使香港也可出現像田子坊這類的文創產業區。

▲ 特色餐廳食肆林立。

▲ 上海文化創意園田子坊。



▲ 每日都吸引大批遊人。

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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