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【屋邨網紅@iM網欄】步入全民帶貨時代 開展直播大戰

名人薈萃 09:31 2020/09/28

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在疫情的催化下，香港直播帶貨持續升溫，生活百貨直播平台遍地開花，萬物都可以直播，人人都可以帶貨，香港即將進入全民帶貨時代。

由於淘寶直播流量特性，淘寶主播必須非常勤奮，他們幾乎都選擇日播，並且播放時間很長，否則流量便明顯流失。所以大家可看到，內地熱門網紅李佳琦和薇婭的直播通常長達3小時或以上，而且是日日播。亮麗的數據背後，由直播主的辛酸堆砌而成。

在香港，目前直播主要戰場在Facebook，打開Facebook無時無刻都有人在直播，而直播帶貨主要在人們下班後時間，由晚上8點到翌日凌晨，不同的直播主無間斷地上演自家的帶貨Show。

筆者觀察到近期每晚同時間都有幾場同類型的生活百貨直播節目，而香港觀看直播的文化才剛形成，尚未成熟，因此會看直播的人不多，但直播的平台多了，可想而知，觀看人數分散了，這時候拼的，就是直播節目的內容，以及直播主自身的魅力。

內容稍微枯燥，悶少少，直播人數肯定上不去，還會即刻離開主播間，因此各大直播平台都出盡渾身解數去留住粉絲。當然鞋佬旗下的兩個主播平台都如此，最近亦因應市況及戰況，調整了策略。女鞋國會由原來的周五主播，改為周一、周三、周五直播，而鞋佬生活百貨則由現時的周二、周六直播，改為周二、周四、周六，一星期三場直播。換句話說，由周一到周六，筆者的兩個平台晚晚9點都開播。當然不是鞋佬日日播，每日由不同的主播開播。

日日播搶市場
筆者曾在多個訪問都表明，生活百貨直播平台的方向是日日播，而且不限於夜晚播，日頭都會播。當然要孵化更多的網紅，才能做到。

為甚麼要這樣做？如果你是Facebook的老用戶，不難發現Facebook近年來對於視頻內容的重視與願意給予其優先推送的程度。鞋佬的直播影片粉絲互動偏高，而Facebook認為若是粉絲願意主動與貼文互動（留言、分享、反應），就會判定為值得散播的內容，而提高被觸及的可能，反之就石沉大海。

筆者希望可以透過不同的直播視頻從而提高觸及率，最後可轉化更多購買行為。同時，筆者想快一步搶佔更多市場，因此決定日日播，將來更希望可以長時間播。
 

作者_鞋佬簡介：

一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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撰文 : 鞋佬

欄名 : 屋邨網紅

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