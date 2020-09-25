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【情緒有得傾@iM網欄】赫然發現 自己也是高危一族！

名人薈萃 15:54 2020/09/25

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新型冠狀病毒在全球蔓延，影響著每個人的生活，相關的死亡人數已超過90萬人，令人關注。可是大家又知不知道，世界衛生組織2019的報告指出，每年全球自殺人數也近80萬，比起死於戰爭、兇殺及乳癌人數還要多！而在1529歲的年輕人當中，自殺更是他們第二大死亡原因，僅次於交通意外；最意想不到的就是超過一半的自殺人士，竟然是來自45歲以下的年齡群組。

910日是「世界預防自殺日」，旨在提升全球各地對防止自殺的關注。兩星期前筆者參加了一個相關的網上研討會，當中針對如何預防青少年自殺的議題作出廣泛討論。專家談到，原來一個自殺個案，對最少20人帶來負面影響；香港人口稠密，估計影響人數可能更大。雖然本港青少年 (15-24) 在過去三年的自殺率有輕微下降趨勢，但就著過去一年的社會運動和疫情衝擊，少年、青年，以至中年人都面對前所未有的兩極化和社交孤立，影響可以十分深遠。

參考香港2019的自殺率數據，赫然發現有幾個組別在去年的數字明顯上升，分別是60歲以上的男性、介乎25-39歲 和40-59歲的女性。看到這裏，筆者也不禁倒抽一口涼氣──是的，原來自己也是高危一族！

思前想後，麼原因會令人走到這一步？有人提出是當人失去所有希望，當想到再沒有任何「可能性」，便會失去生存的意志。那如何避免走入死胡同？舉例說明：有研究指出，當人們長期失眠，甚至對睡眠產生了絕望感時，他們的自殺風險也自然相應提高；既然如此，為了避免自己走上絕路，必須好好培養有優質睡眠的習慣，因為足夠的睡眠不但可以促進新陳代謝和提高免疫力，在做夢期間所產生的一種分子，有助大腦梳理日間不安的情緒。原來很多複雜問題或情緒，處理過程總離不開還原基本步：首先停下來，檢視一下自己的基本生活模式，有沒有任何地方希望作出微調，縱使是一件很小的事也是好的。當你專注在提升自己的生理和心理狀態時，你對別人的言行舉措所帶來的反應會自然降低；換句話說，面對外界一樣的瘋言瘋語時，可能會發現自己沒以前那麼在意，因為當心思意念都放在深化自己的「內功」時，你的抗逆能力也會不知不覺地被提升。當然，若果這些負面情緒總是揮之不去時，請找朋友或專業人士幫忙。

套用專家的一句話：與其花時間尋找尋死原因，倒不如多探索生存原因。

Medical College of Georgia at Georgia Regents University (2013, February 17). Losing hope of a good night’s sleep is risk factor for suicide. ScienceDaily. Retrieved from https://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130217085340.htm

 

作者_小明簡介：
小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

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撰文 : 小明

欄名 : 情緒有得傾

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