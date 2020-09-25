【恒馳恒大】恒大否認資金鏈斷裂 系內股份仍然全線急挫逾一成

中國恒大（03333）近日傳出資金流瀕臨斷裂的消息，即使恒大已發聲明否認，並且獲批分拆物管業務上市，仍然無法阻止該股及其他恒大系股份急跌的局面。截至3時20分，恒大現價報13.02元，大跌14.4%。恒馳電動車生產商恒大汽車（00708）大跌18.4%報15.72元。恆騰網絡（00136）亦急挫17.46%，報0.26元。

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恒大債券方面，截至中午收市，「19恆大20」大跌30.96%，曾觸發停牌兩次，每百元人民幣債券僅值65元；「20恆大01」半日挫16.3%，「15恆大03」、「20恆大01」亦分別大跌21.7%及20.9%。其中，「20恆大01」成交額半日已高達2.08億元人民幣。

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近日流出一份恒大向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，內容指恒大希望廣東政府能支持有關資產重組，若果未能完成重組，或會造成資金流斷裂，但恒大周四晚發聲明否認。

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