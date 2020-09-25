保單傳承財富有法 讓「繼承者們」續享豐裕人生

財富傳承是近年備受關注的熱門議題，隨着高淨值人士的數量急增，富裕一族對財富傳承的意識和需求都相應提高，甚至興起一股財富傳承潮。他們關心財富增值，同時更重視如何有效和按意願將豐碩成果傳至下一代，甚至再下一代，令「繼承者們」生活無憂。而近年，就有不少人選擇透過人壽保險實踐大計，既可確保財富惠澤後代，又兼具靈活彈性的優點。

一份保單 財富代代相傳

Alvin，45歲，是上市公司主席，事業如日方中，家庭生活亦十分美滿。他育有一子，開始考慮財富傳承一事，「辛苦賺得的錢當然想留給所愛的人，希望盡早為下一代做好準備，亦希望財富傳至孫仔、孫女，同時獲得穩定回報。我相信，有計劃和沒有計劃，結果可以很不一樣，但當計劃起來，感覺相當繁複。」

像Alvin這樣，有意傳承財富，卻缺乏具體、完善規劃的人士並不少。的而且確，傳統的財富傳承規劃如遺囑、信託等，由於涉及法律程序，以及稅務等問題，處理起來較複雜需時，令人望而卻步，欲尋求其他便捷方法。而中國太平人壽保險（香港）有限公司推出的分紅壽險計劃——「盈滿世代儲蓄計劃」「下稱（盈滿）」就能助投保人輕鬆規劃財富傳承、延續財富增長，並提供多項嶄新的保障特點，特別適合像Alvin一樣，着重長線穩定回報，並希望把財富代代相傳的人士。



無限次轉換受保人

盈滿的最大亮點是提供了「轉換受保人選項」，自第2個保單年度起，就可無限次申請以另一人取代現有受保人作為保單的替代受保人，而保單的保障期將延至替代受保人身故當日為止。這意味着，保單可以不斷被注入新生命。如此下去，不但能打破「富不過三代」，財富更可無限傳承。

更改後續保單持有人及後續受保人

除了無限次轉換受保人，更可隨時透過「後續保單持有人選項」指定或更改保單的後續保單持有人，以便保單於首名保單持有人不幸身故且保單沒有被轉讓的情況下，由後續保單持有人管理，確保財富得以繼續累積。此外，自第2個保單年度開始，亦可申請「後續受保人選項」指定或更改保單的後續受保人。成功申請後，一旦首名受保人不幸身故，後續受保人將成為新的受保人，讓保單繼續生效。

「不希望因爲錢而傷感情。」Alvin表示，不少人在傳承財富的過程中會面臨家庭糾紛，社會更出現過大大小小的爭產風波，不希望其後代陷入相同境地。而上述計劃特點正正能夠未雨綢繆，避免因保單持有人的突然不幸離世而令後代子孫陷入爭產糾紛，破壞親人之間的和諧，同時又能減省協商和辦理繁雜手續的時間和心力。

累積財富

這份珍貴的保單除了可以代代相傳，其價值亦會隨著保單延續並跨年代繼續滾存增值，達到累積財富之效。

以35歲的Ben為例，他已婚並育有一個5歲的兒子Benson，他投保了「盈滿世代儲蓄計劃」，已繳保費總額為30萬美元。就下表所見，當Ben年屆70歲，預期退保權益將為140多萬美元，高達已繳保費總額的4.8倍；而當Ben轉換保單的保單持有人及受保人為Benson，Benson在70歲時便可獲630多萬美元的預期退保權益，高達已繳保費總額的21倍。

Ben直言﹕「回報相當可觀！而且這也是我選擇這計劃的其中一個主因。當然，Benson以後亦可選擇申請轉換保單的保單持有人及受保人至他的下一代，將保單的預期退保權益繼續傳承，讓財富不斷累積。」

分題 終身人壽保障 短至3年保費期

Ben又指，這份財富傳承規劃十分完善，因為計劃又提供終身人壽保障，假如受保人不幸身故，而保單在記錄上並沒有後續受保人，指定受益人將獲發身故權益，紓緩突發的財務負擔。

而且計劃的保費年期僅為短短3年，最短5年回本期，投保人能夠靈活配置資產。在支付保費方面，投保人可以選擇分3年支付保費，按年支付，保費金額保證在整個保費年期內固定不變。此外，投保人亦可選擇一次過繳付所需保費，於投保時支付首年保費並同時預付保費年期內餘下兩年的保費，而預繳保費更能以保證年利率3.5%積存。



「計劃甚具彈性，加上長線回報的優勢，無疑是不錯的選擇。」Ben認為，現時港人人均壽命愈來愈長，世界充滿「不確定性」，生活又充滿各種變數，大家應盡早作出理財規劃，令努力累積的資產繼續滾存，同時為「繼承者們」做好準備，令他們續享豐裕人生。因此他直言成功投保「盈滿世代儲蓄計劃」後，感到十分安心，亦希望將計劃推薦予一眾有意傳承財富的高淨值人士。

（特約）

