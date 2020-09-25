星展料：第四季住宅樓價平穩　中環區寫字樓空置率年底升至7%

▲ 星展銀行（香港）香港房地產業分析師丘卓文料，年底中環寫字樓空置率有機會上升至7%。

星展銀行（香港）香港房地產業分析師丘卓文預期，香港樓市未來9個月平穩（即今年第四季至明年上半年），一般住宅市場傾向平穩。雖然今年受到疫情影響，但未見業主劈價放盤，加上現時新推出的樓盤銷情仍然理想，認為市場表現已遠勝預期。

他提到，豪宅市場則較一般住宅市場表現遜息。豪宅的買家主要為內地客，受到疫情影響導致內地客未能來港「睇樓」，他又見部分豪宅提供優惠速銷。

寫字樓方面，他指出疫情影響下，中環地區寫字樓的空置率達到6%，創金融海嘯後新高。他預料，中環寫字樓租金於下半年會跑輸其他地區，年底空置率有機會上升至7%，下半年租金跌幅已較上半年收窄，料全年租金跌幅介乎25至30%。



他又指出，本地發展商負債水平約10%至20%屬合適水平，認為沒有出現財務問題。

疫情底下，金融機構及科技（IT）在家辦工的情況較多，他預計未來數年，該等行業在中長線亦會採取在家辦工的工作模式，減少租用寫字樓，不過整體影響的百分比為單位數字。

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星展預計今年香港樓價下跌15% 斷供個案有機會上升

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