  • 29°C
香港時間 : 2020925日 (五) 16:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

星展料：第四季住宅樓價平穩　中環區寫字樓空置率年底升至7%

即市財經 15:53 2020/09/25

分享：

星展銀行（香港）香港房地產業分析師丘卓文料，年底中環寫字樓空置率有機會上升至7%。

星展銀行（香港）香港房地產業分析師丘卓文預期，香港樓市未來9個月平穩（即今年第四季至明年上半年），一般住宅市場傾向平穩。雖然今年受到疫情影響，但未見業主劈價放盤，加上現時新推出的樓盤銷情仍然理想，認為市場表現已遠勝預期。

他提到，豪宅市場則較一般住宅市場表現遜息。豪宅的買家主要為內地客，受到疫情影響導致內地客未能來港「睇樓」，他又見部分豪宅提供優惠速銷。

寫字樓方面，他指出疫情影響下，中環地區寫字樓的空置率達到6%，創金融海嘯後新高。他預料，中環寫字樓租金於下半年會跑輸其他地區，年底空置率有機會上升至7%，下半年租金跌幅已較上半年收窄，料全年租金跌幅介乎25至30%。

他又指出，本地發展商負債水平約10%至20%屬合適水平，認為沒有出現財務問題。

疫情底下，金融機構及科技（IT）在家辦工的情況較多，他預計未來數年，該等行業在中長線亦會採取在家辦工的工作模式，減少租用寫字樓，不過整體影響的百分比為單位數字。

相關文章：【恒大股價】恒大資金鏈斷裂求救廣東政府？　恒大報警否認照跌3%、恒大汽車恒騰插逾一成（第三版）
 

星展預計今年香港樓價下跌15%　斷供個案有機會上升

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

香港股票 樓價 經濟 地產 星展銀行

上一篇文章

【香港航空】傳港航推兼職機組人員計劃　變相減薪3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團料最快下周二香港闖關 國慶假期後招股（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升35　納指期貨轉跌（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升35　納指期貨轉跌（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至976億超購338倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至976億超購338倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【恒大股價】恒大資金鏈斷裂求救廣東政府？　恒大報警否認照跌3%、恒大汽車恒騰插逾一成（第三版）
【恒大股價】恒大資金鏈斷裂求救廣東政府？　恒大報警否認照跌3%、恒大汽車恒騰插逾一成（第三版）
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
【新股IPO】雲頂新耀1952周五起招股　一手入場費2.77萬元
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元
【新股IPO】明源雲909暗盤收市　一手普遍賺8000元