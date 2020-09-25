逾100年來首次　紐約時代廣場將於網上進行跨年倒數

新冠肺炎持續，有不少活動都因衛生考慮，需要取消、改期，又或是改在線上進行。美國被列為感染人數最高國家之一，當地的紐約時代廣場（Times Square）雖然會如期舉辦有關跨年倒數活動，但形式則會改為在網上直播，屬114年以來首次。

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紐約時代廣場聯盟宣布，在今年12月31日跨年活動中，水晶球掉落儀式會如常舉行，但就會改為線上方式進行。時代廣場聯盟主席湯普金斯（Tim Tompkins）說：「有一件事是永遠不會改變，就是時間的流逝，以及在12月31日迎接新年的來臨。但今年較特別的是，將有虛擬、視覺和電子內容的推進下，來補足時代廣場內受限的現場娛樂體驗。」

主辦單位表示，跨年活動將須遵守社交距離措施，當中會邀請嘉賓到場，不過人數則會受限。雖然詳細內容仍有待公布，但有外媒報道指，一些名人及在2020年的熱門人物都會參與是次活動。有指，救助人員、醫生、科學家以及演藝人員等，都為是次活動中的受邀嘉賓。

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責任編輯：黎淑雯