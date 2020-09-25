【新冠疫苗】研究指新冠病毒持續變異 疫苗要每年更新

▲ 專家警告新冠肺炎病毒會變異，新冠疫苗以後或要像流感疫苗一樣每年更新。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國加緊研發新冠肺炎疫苗應對疫情。但美國有研究指新冠肺炎病毒在疫情期間持續變異，傳染性甚至可能增強。專家警告由於病毒會變異，新冠疫苗以後或要像流感疫苗一樣每年更新。

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休士敦衛理公會醫院研究團隊，分析新冠病毒逾5,000個遺傳序列。研究指在休斯敦爆發的第二波疫情中，變種毒株D614G的患病率躍升至99.9％。報告指出新冠病毒隨著於人群中傳播，會持續發生病毒變異，雖然未有改變病毒的致命程度，卻使病毒的傳染性增強。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）病毒學家莫倫斯（David Morens）認為，不必過度解讀這項新研究，但在保持社交距離等防止疫情傳播的措施方面，他相信病毒在變異過程中的傳染性增強，已逐漸能避開這些傳播障礙。

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莫倫斯指上述情況將影響疫苗配製，因為當人們通過感染病毒或接種疫苗獲得免疫力時，病毒或會出於選擇壓力，而逃避人類的免疫反應。

莫倫斯更指出，疫苗面世後新冠病毒或仍會持續變異。他表示這種現象意味新冠疫苗必須要因應病毒變異情況作調整，就有如流感疫苗一樣要每年更新。

責任編輯：鄭錦玲