【騰訊股價】穆迪：美WeChat禁令對騰訊評級沒即時影響 強大財力可消化

▲ 評級機構穆迪表示，美國WeChat禁令對騰訊「A1」信貸評級及穩定展望沒有即時影響。

美國政府日前頒布禁制令，禁止下載及更新騰訊 （00700） 旗下即使通訊軟件WeChat（海外版微信）。評級機構穆迪（Moody's）表示，美國商務部的WeChat禁令對騰訊「A1」信貸評級及穩定展望沒有即時影響。

穆迪表示，目前禁令限於WeChat在美國的下載及營運，根據騰訊2019年年報，其96%的收入均來自中國大陸，意味海外市場收入僅為4%，美國市場收入則更低，令影響大大減少。此外，騰訊有強大的財務實力可消化美國禁令的影響。

穆迪又稱，騰訊自2015年來收入平均增長37%，經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）平均增長34%，主要得益騰訊在內地互聯網市場的領先地位、龐大的用戶基礎以及優秀的變現能力。穆迪預期騰訊今年收入增長及盈利續維持強勢。

騰訊今早曾升1.3%，午後倒跌，最新跌0.1%，報504.5元，成交暫錄40億元。

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編輯：陳健婷