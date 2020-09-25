【美國經濟】美國經濟前景未明朗　新一輪財政刺激恐待明年？

美國白宮與民主黨就新紓困計劃的商討已經持續7周，仍未有定論。本周四（24日）據外媒援引知情人士透露，民主黨正擬推出一輪2.4萬億美元的紓困方案，包括延長額外失業救助金、直接派錢、援助小企業的薪酬保障計劃（PPP）以及援助航空業等，規模較早前提出的3.4萬億美元，減少1萬億美元。

美國FDA將提高緊急授權標準 新冠疫苗或未能大選前獲批【下一頁 】

外界預期民主黨將最早於下周對該方案進行表決，惟國會兩黨之間仍未就財政刺激方案達成共識。摩根大通、高盛因此看淡美國經濟復甦前景，分別將美國第四季度經濟增速預期下調至2.5%及3%，高盛分析師認為，國會很明顯不會進一步增加額外的財政刺激措施，這意味着，目前正在發放的最後一輪額外失業救濟金到期後，任何進一步的財政支持措施或要等到明年。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）本周四重申，美國經濟必須有進一步財政政策支持，否則可能出現房屋抵押貸款違約潮。美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）亦警告稱，如不延長救助計劃，美國將面臨不必要的風險，經濟或許要更長時間才能復甦。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男