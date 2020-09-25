【消費優惠】Mastercard持卡人於11家意式餐廳　單點美食享85折

▲ Mastercard持卡人即日起，於11家精選意式餐廳，單點美食可享85折優惠(Mastercard提供圖片)

中秋國慶4連假將至，外出用膳當然要留意優惠。Mastercard持卡人即日起，於11家精選意式餐廳，單點美食可享85折優惠，包括五星級酒店內的餐廳和寧靜的隱世小店。

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酒店方面，即日起至2020年12月31日，Mastercard 持卡人於香港君悅酒店Grissini，單點菜式可享85折優惠。即日起至2021年3月31日，香港海景嘉福洲際酒店 Theo Mistral by Theo Randall、富豪九龍酒店 Mezzo，亦可享85折優惠。

此外，即日起至2021年3月31日，顧客於Babbo Trattoria、Cafe Roma、COMO Italian Restaurant & Bar、Gradini Ristorante E Bar Italiano、Paper Moon、Piccolo Pizzeria & Bar、Spasso及Trattoria Caffe Monteverdi惠顧單點菜式，並以Mastercard卡付款，亦可享85折優惠。

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責任編輯：朱悅瀅