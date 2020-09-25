【港股追蹤】市弱吼乜好？ 公用股成資金避險選擇

港股今早未有如早前幾個交易日般，甫開市便下挫，惟市況仍未見太大反彈動力，午後仍然微跌數十點。大市轉弱加上成交有所萎縮，資金開始轉移避險，向素來以穩陣見稱的公用股埋手。中電控股（00002）早市升超過1%，一度成為表現最好藍籌。另一隻公用股中華煤氣（00003）同樣升逾1%。

其實，以往是資金避風港的公用股，但今年上半年業績各有差別，以中電為例，上半年收入按年下跌11.7%，至387億元，惟期內由虧轉盈，賺60.1億元，每股盈利2.38元，派第二次中期息0.63元。在美國聯儲局預告長期0利率的環境下，這類穩陣又有息派的公司，自然受歡迎。

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另一隻收息股煤氣，上半年股東應佔稅後溢利跌31%至26.7億元，每股盈利15仙，維持中期息每股12仙。以現價計，假設煤氣全年維持派息不變，同時又不派紅股，以現價計周息率則不足3厘。

大市成交繼續縮減，重磅股及新經濟股支持減少下，公用股近期表現有機會跑贏大市，除中電及煤氣外，上周獲瑞銀提升至「買入」評級，給予50.2元目標價的港鐵（00066），亦屬不俗選擇。

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