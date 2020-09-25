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【新冠肺炎】日本研發新血液測試 預測患者重症風險

環球社會熱點 13:47 2020/09/25

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【新冠肺炎】日本研發新血液測試 預測患者重症風險

日本國立國際醫療研究中心研發出新的血液測試，預測新冠肺炎患者會否演變為重症。研究發現，20%的患者會演變成中等程度症或重症，他們的血液蛋白質濃度須病徵的嚴重程度有關。研究有助預測患者演變為重症的風險，及早治療疾病。

日本放送協會（NHK）報道，約80%患者僅有輕度症狀，其後會逐漸康復，20%人會演變成中等或嚴重症狀。今次的研究早前已刊登在國際醫學期刊《Gene》的電子版。

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中心檢視了28個血液樣本，研究血液成分及變化，與患者病徵的關係。研究發現，12名重症患者在初期感染階段，血清中趨化因子CCL17的蛋白質濃度較低；輕症與中等程度症狀患者的CCL17數值與平常相同。

研究員亦發現，在患者演變成重症前幾日，IFN-λ3等4種蛋白質的濃度會急升。

報道指出，透過檢驗血液中5項蛋白質濃度，可預測患者是否會演變為重症，繼而採取「及早發現、及早治療」的方針。研究中心稱，將進一步研究可使用的檢驗試劑。

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責任編輯：鄧燕君

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