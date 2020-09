【巴西疫情】森巴舞難抵病毒 里約嘉年華巡遊無限期延後

新冠肺炎疫情在巴西持續猖獗,確診累計逾460萬宗,穩佔全球第三,令舉世聞名的里約嘉年華巡遊(Rio carnival parade)被迫無限期延後。里約嘉年華巡遊原定明年2月舉行,但受疫情影響而延後,何時恢復舉辦里約狂歡節巡遊,將要視乎新冠疫苗何時面世。

【巴西疫情】小島奇招救旅遊業 只接待染疫後康復遊客【下一頁】

【巴西疫情】死亡破10萬宗 前衛生部長斥總統抗疫不力【下一頁】

2021年度的里約嘉年華巡遊(又稱里約狂歡節)原定在明年2月舉行,但里約熱內盧一眾森巴舞學校組成的獨立森巴聯盟Liesa於周四(24日)決定,延後里約嘉年華巡遊,明言暫未可以定下恢復舉行的日期。

Liesa主席卡斯塔涅拉(Jorge Castanheira)向記者表示:

「要在未有疫苗的情況下舉行嘉年華變得困難,沒有理由不顧安全舉辦嘉年華。」

(It's increasingly difficult to have Carnival without a vaccine. There is no way to have Carnival without safety.)