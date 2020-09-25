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【巴西疫情】森巴舞難抵病毒 里約嘉年華巡遊無限期延後

環球社會熱點 14:02 2020/09/25

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新冠肺炎疫情在巴西持續猖獗，確診累計逾460萬宗，穩佔全球第三，令舉世聞名的里約嘉年華巡遊（Rio carnival parade）被迫無限期延後。里約嘉年華巡遊原定明年2月舉行，但受疫情影響而延後，何時恢復舉辦里約狂歡節巡遊，將要視乎新冠疫苗何時面世。

【巴西疫情】小島奇招救旅遊業 只接待染疫後康復遊客【下一頁】

【巴西疫情】死亡破10萬宗 前衛生部長斥總統抗疫不力【下一頁】

2021年度的里約嘉年華巡遊（又稱里約狂歡節）原定在明年2月舉行，但里約熱內盧一眾森巴舞學校組成的獨立森巴聯盟Liesa於周四（24日）決定，延後里約嘉年華巡遊，明言暫未可以定下恢復舉行的日期。

Liesa主席卡斯塔涅拉（Jorge Castanheira）向記者表示：

「要在未有疫苗的情況下舉行嘉年華變得困難，沒有理由不顧安全舉辦嘉年華。」
（It's increasingly difficult to have Carnival without a vaccine. There is no way to have Carnival without safety.）

卡斯塔涅拉又指，他們正尋找替代方案，而2021年度的嘉年華最多只可以延至2022年1月，以免影響再之後的嘉年華舉行。

里約嘉年華巡遊一般由巴西最頂尖的13間森巴舞學校派員參與，吸引大約9萬名居民和遊客觀賞。嘉年華延後，料將進一步打擊佔巴西國內生產總值8%的旅遊業，同時也令當地不少家庭生計受挫。

【巴西疫情】總統康復後駕電單車外出 期間除口罩【下一頁】

【巴西疫情】確診破200萬 棺材不夠被迫挖大墓地【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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