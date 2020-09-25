【恒大股價】摩通：市場對恒大傳聞反應過度 戰略投資者料同意債務延期

▲ 摩通認為，市場對恒大債務消息反應過度，恒大股價大幅波動。

內地網站流傳恒大 （03333） 向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組，倘重組未能完成或引發系列系統性風險，恒大系股、債今日均大幅波動。券商摩根大通認為，市場對相關傳聞反應過度，恒大應該已事先與政府進行充分溝通，同時恒大戰略投資者料會同意債務延期。

恒大地產為借殼深深房在A股上市，已推進資本重組4年，惟一直未有成事。根據網絡流傳文件，恒大地產在2017年3月引入1300億元戰略投資，公司須在2021年1月31日前償還戰略投資者1300億元本金並支付137億分紅，若無法償還，1300億將由權益變為負債，令恒大地產資產負債率大幅攀升至90%以上，可能導致恒大地產現金流斷裂。

摩通認為，恒大在提交相關文件之前應已和政府做好溝通，內地政府近年推動房地產開發商去槓桿，若同時又阻止房企通過發行股票融資，將令人費解。

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摩通又引述彭博報道稱，若恒大未能在2021年1月前的最後期限上市，恒大的戰略投資者之一蘇寧將取回200億元的人民幣投資，該舉動符合預期，因蘇寧本身要處理自身的債務問題。但另一個重要戰略投資者山東高速是中國華東地區國企，基於現時彼此關係和利益分配，摩通認為山東高速和其他投資者會延長債務期限。

摩通又指，蘇寧並沒有硬性條款可收回現金，根據修訂後協議，恒大可以成本回購股權或將恒大地產股份轉讓予相關投資者。

恒大最新報13.6元，跌逾1成，成交額近20億元。

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編輯：賴奕羚