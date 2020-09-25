【5G手機】Google Pixel 5 預定下月中開賣　售$5690

▲ Google預定在美國時間9月30日舉辦發布會，最新更有Google Pixel 5的規格、售價、疑似官方宣傳圖等流出。

Google預定在美國時間9月30日舉辦發布會，推出新手機 Pixel 5及Pixel 4A 5G。不過Google發布會尚未進行就已經有不同的新機消息、爆料，最新更有Google Pixel 5的規格、售價、疑似官方宣傳圖等流出。

在售價方面，多家歐洲零售商搶先上架兼將Google Pixel 5的售價詳情曝光，其中據英國電信（BT），僅設8GB RAM＋128GB儲存的 Pixel 5定價為615英鎊／629歐元（約5690港元）。

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爆料達人Evan Blass（@evleaks）亦在Twitter上展示 Pixel 5 渲染圖，指Google Pixel 5今次僅推出黑、綠兩色選擇。

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另據德國網站 WinFuture 日前公開指，Google Pixel 5 將可支援 6GHz 以下的 5G，配備 Snapdragon 765G 處理器、可無線充電的 4,000mAh 電池，並支援 18W 快充。

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責任編輯：張寶燕