【新股IPO】雲頂新耀1952次日招股　孖展暫錄275億超購逾77倍（不斷更新）

▲ 雲頂新耀一手500股入場費為27,777元。

雲頂新耀 （新上市編號：01952） 上周五（25日）至本周三（30日）招股。綜合券商數據顯示，截至下午17時10分，雲頂新耀錄得約275.6億元孖展認購，超購77.8倍。其中，富途借出86.14億元、信誠借出50億元、耀才借出40億元。

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雲頂新耀計劃發行6354.7萬股，集資最多34.95億元，招股價介乎50元至55元，一手500股入場費為27,777元，高盛及美林為聯席保薦人。

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