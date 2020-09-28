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【新股IPO】雲頂新耀1952次日招股　孖展暫錄275億超購逾77倍（不斷更新）

即市財經 17:10 2020/09/28

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雲頂新耀一手500股入場費為27,777元。

雲頂新耀  （新上市編號：01952） 上周五（25日）至本周三（30日）招股。綜合券商數據顯示，截至下午17時10分，雲頂新耀錄得約275.6億元孖展認購，超購77.8倍。其中，富途借出86.14億元、信誠借出50億元、耀才借出40億元。

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雲頂新耀計劃發行6354.7萬股，集資最多34.95億元，招股價介乎50元至55元，一手500股入場費為27,777元，高盛及美林為聯席保薦人。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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香港股票 經濟 孖展 集資 IPO 雲頂新耀—B（01952）
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