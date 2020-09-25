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Epic Games、Spotify等科企結盟　聯手對抗蘋果App Store政策

科技 14:18 2020/09/25

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Epic Games、Spotify、Basecamp、Tile等科企早前宣布，正式組成「應用公平聯盟（The Coalition for App Fairness），對蘋果在App Store的分潤制度提出抗議。

蘋果應用程式商店App Store的收費方式與審核制度受盡爭議。據BBC報道指，近日有多間開發商科企如Epic Games、Spotify等將組成聯盟，預計將對蘋果App Store政策展開抗爭，密切關注蘋果相關政策與做法。

Xbox遊戲導入iPhone有望！微軟：將繼續與蘋果對話

Epic Games要求蘋果重新上架《Fortnite》　並恢復開發者帳號

外媒BBC報道指，Epic Games、Spotify、Basecamp、Tile等科企早前宣布，正式組成「應用公平聯盟（The Coalition for App Fairness），對蘋果在App Store的分潤制度提出抗議。該聯盟聲稱蘋果只為向消費者徵稅，摧毀了開發者的創新，同時批評蘋果所謂的反競爭政策。

是次聯盟提出多項訴求，主要希望政府能針對蘋果App Store或Google Play Store等應用商店的營運模式，能以全新法規進行監管，避免特定廠商取得市場優勢，以及避免有開發商主導市場發展成為霸權等問題持續出現。

事實上，蘋果目前已正受美國、歐盟、南韓與俄羅斯審查。而日本反壟斷監管機構早前也表明，將會密切關注App Store相關政策及做法，不排除加強審查，避免影響手機遊戲市場發展。

【Apple Event】Spotify怒轟蘋果　新服務Apple One或壟斷市場 

開發商不滿App Store審核政策　日本反壟斷機構將加強審查

責任編輯：曾曉汶

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