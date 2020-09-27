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Google明年起將幫助員工償還學生貸款　最高達近2萬元

環球政經 10:11 2020/09/27

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科企巨頭Google出名員工福利好，如提供現場按摩治療師、免費膳食等。為吸引人才，公司又在福利中新增幫助員工償還學生貸款。

據CNBC報道，Google全球福利總監John Casey於內部電郵表示，公司將於明年起，將補助員工在學生時期的貸款，每年最高可達2,500美元（約19,375元）。「大學學位對太多人來說也是遙不可及的事情，學生貸款債務不斷上漲並擴展至全球，並已造成貧富差距。」他又補充指，尤其是美國人面臨的學生貸款赤字，已高達1.5萬億美元。此外，有色族群及婦女，償付學貸的負擔過大。

【起訴社交平台】拒刪反泰王及君主制貼文 Facebook、Twitter被泰國政府起訴：【下一頁】 

John於周四（24日）在博客表示，公司新增這個津貼，意旨令學生可節省額外的錢，更有效存款理財，並可以做更多事情，例如買樓、組建家庭等。報道指出，Google會先在美國實行此計劃，並進一步拓展至全球。新的津貼不適用於Google的大約13萬名承包商和臨時工，適用於公司大約12.3萬名全職員工。

 

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責任編輯：黎淑雯

員工福利 大學 治療 學生貸款 財務自由

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