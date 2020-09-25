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【港股追蹤】人民幣中間價再下調 航空股續跌

股樓投資 13:22 2020/09/25

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大市今日（25日）牛皮靠穩，但部分板塊跌勢仍然未止。其中早前受惠人民幣升值的航空股，股價近期持續受壓，三大航空公司早市均跌超過1%，中國國航（00753）更跌至超過一個月低位，相關的中銀航空租賃（02588），中午收市更跌近2%，下試前浪頂水平。

人民幣中間價上周曾升穿每美元兌6.76人民幣，創超過16個月新高，惟滙價本周從高位回落，今早公布的人民幣中間價報每美元兌6.8121人民幣，較上日中間價低93點子，為上周二（15日）以來最低，沖淡對航空股的一大利好因素。

【港股追蹤】紙股龍頭走勢各異 大行睇好行業發展見下頁

另外，國際油價本周亦收復早前失地，紐約期油現時企穩每桶40美元水平，對於未有為燃油作對沖的內地航空股，油價回升也並非好事，故股價也失去支持。

摩通最新研究報告指，國內航空業正處於復甦的狀態，人民幣升值和油價下跌亦提振市場氣氛。惟該行指，在計入冬季非高峰期、息率表現有助股價等的因素後，行業前景只是好壞參半，首選東方航空，給予股份「增持」評級，目標價4.2元；南方航空則給予「減持」評級，目標價3.5元；國航(00753.HK) 評級為「中性」，目標價5.2元。

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記者：葉志偉

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