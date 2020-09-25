【美國大選】民主黨出招削大法官影響力 終身制難再

美國總統特朗普堅決在11月3日大選前提名新一名最高法院大法官，預定周六（26日）公布人選，料在參議院佔少數的民主黨難以阻撓。不過，民主黨據報有意另行出招，取消大法官終身制，改為僅得18年任期，以削弱大法官影響力，並將於下周推動相關議案。

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路透社報道，新議案名為《最高法院任期限制和定期任命法》（Supreme Court Term Limits and Regular Appointments Act），除了提出廢除終身制，限制任期18年之外，還規定總統在每屆任期（即4年）內只可以提名最多兩名大法官。

議案由民主黨的眾議員康納（Ro Khanna）、拜爾（Don Beyer）和甘迺迪三世（Joe Kennedy III）草擬，預定下周二（29日）正式提交眾議院。

康納表示，議案將可以讓美國免卻眾多痛苦，法庭處理那些社會爭議事件時，議案安排也可讓鬥爭熱度降溫。

倘若18年任期屆滿，大法官可以選擇退休，享有終身長俸；也可選擇繼續為司法界貢獻，轉到較低級法院進行審訊工作。

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責任編輯：陳啟賢