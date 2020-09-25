  • 30°C
香港時間 : 2020925日 (五) 13:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】民主黨出招削大法官影響力 終身制難再

環球政治 13:13 2020/09/25

分享：

美國總統特朗普堅決在11月3日大選前提名新一名最高法院大法官，預定周六（26日）公布人選，料在參議院佔少數的民主黨難以阻撓。不過，民主黨據報有意另行出招，取消大法官終身制，改為僅得18年任期，以削弱大法官影響力，並將於下周推動相關議案。

【美國大選分析】特朗普鐵定提名大法官 問題是哪個更幫到手？【下一頁】

【美國大選】路透民調顯示：6成人認為應押後大法官提名【下一頁】

路透社報道，新議案名為《最高法院任期限制和定期任命法》（Supreme Court Term Limits and Regular Appointments Act），除了提出廢除終身制，限制任期18年之外，還規定總統在每屆任期（即4年）內只可以提名最多兩名大法官。

議案由民主黨的眾議員康納（Ro Khanna）、拜爾（Don Beyer）和甘迺迪三世（Joe Kennedy III）草擬，預定下周二（29日）正式提交眾議院。

康納表示，議案將可以讓美國免卻眾多痛苦，法庭處理那些社會爭議事件時，議案安排也可讓鬥爭熱度降溫。

倘若18年任期屆滿，大法官可以選擇退休，享有終身長俸；也可選擇繼續為司法界貢獻，轉到較低級法院進行審訊工作。

【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地【下一頁】

【美國大選】「特朗普濫用權力」拜登爭取推遲大法官提名投票【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

相關文章

【歐洲第二波疫情】法國增1.6萬人確診 8日內4創新高
今日
【歐洲第二波疫情】法國增1.6萬人確診 8日內4創新高
【俄羅斯疫苗】首款疫苗開始高風險群組測試 包括長者
今日
【俄羅斯疫苗】首款疫苗開始高風險群組測試 包括長者
【英國疫情】單日新增6634宗創新高 或因擴大檢測
今日
【英國疫情】單日新增6634宗創新高 或因擴大檢測
【英國疫情】感染率差過德意 意大利：英人較愛自由
今日
【英國疫情】感染率差過德意 意大利：英人較愛自由
【美國大選】「這不是北韓」兩黨領袖轟特朗普拒和平交接
今日
【美國大選】「這不是北韓」兩黨領袖轟特朗普拒和平交接
美國眾議院 政治 退休 美國 任命 美國民主黨

上一篇文章

北韓金正恩「歷史性」致歉 稱不該槍殺南韓公民

下一篇文章

【新冠疫苗】Novavax夥英國政府 為疫苗作最後階段人體測試

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【美國大選】「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力
【美國大選】「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力
特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤
特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間13:00）