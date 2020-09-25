【俄羅斯疫苗】第2款疫苗料10月中獲批 再做第3期試驗

新冠肺炎疫情全球大流行，俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）成為全球首款註冊新冠疫苗。俄羅斯更計劃在10月中批准第二款新冠肺炎疫苗，再展開第三期的大型臨床試驗。

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俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心（Vektor）研發的第二款新冠疫苗「EpiVacCorona」，再取得新進展。該中心上周完成規模約100人的第二階段臨床試驗，研究結果將於下周三（30日）公布。據悉，所有測試者均接種雙劑疫苗，並在醫院完成為期23天的監察，都感覺良好。

國際文傳電訊社（Interfax）指，俄羅斯政府計劃於10月15日前後批准「EpiVacCorona」這款疫苗，其後Vektor會正式展開大規模臨床試驗，規模約達5,000人。

Vektor負責人Rinat Maksyutov更表示，這款疫苗將要求民眾每3年接種加強劑，以增強疫苗的防護作用。

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至於俄羅斯首款疫苗「史普尼克5號」，目前正安排4萬名志願者接受大規模臨床試驗。研究團隊曾表示，預期人們要每兩年接種疫苗加強劑。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 俄羅斯計劃在10月中批准第二款新冠肺炎疫苗，再展開第三期的大型臨床試驗。