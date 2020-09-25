  • 30°C
香港時間 : 2020925日 (五) 13:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【俄羅斯疫苗】第2款疫苗料10月中獲批 再做第3期試驗

環球社會熱點 13:02 2020/09/25

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）成為全球首款註冊新冠疫苗。俄羅斯更計劃在10月中批准第二款新冠肺炎疫苗，再展開第三期的大型臨床試驗。

俄羅斯首款疫苗開始高風險群組測試 包括長者 【下一頁】

普京送大禮 免費向聯合國職員提供俄羅斯疫苗 【下一頁】

俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心（Vektor）研發的第二款新冠疫苗「EpiVacCorona」，再取得新進展。該中心上周完成規模約100人的第二階段臨床試驗，研究結果將於下周三（30日）公布。據悉，所有測試者均接種雙劑疫苗，並在醫院完成為期23天的監察，都感覺良好。

國際文傳電訊社（Interfax）指，俄羅斯政府計劃於10月15日前後批准「EpiVacCorona」這款疫苗，其後Vektor會正式展開大規模臨床試驗，規模約達5,000人。

Vektor負責人Rinat Maksyutov更表示，這款疫苗將要求民眾每3年接種加強劑，以增強疫苗的防護作用。

俄羅斯被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑 【下一頁】

至於俄羅斯首款疫苗「史普尼克5號」，目前正安排4萬名志願者接受大規模臨床試驗。研究團隊曾表示，預期人們要每兩年接種疫苗加強劑。

責任編輯：鄭錦玲

俄羅斯計劃在10月中批准第二款新冠肺炎疫苗，再展開第三期的大型臨床試驗。

相關文章

【俄羅斯疫苗】首款疫苗開始高風險群組測試 包括長者
今日
【俄羅斯疫苗】首款疫苗開始高風險群組測試 包括長者
【俄羅斯疫苗】普京送大禮 免費向聯合國職員提供疫苗
今日
【俄羅斯疫苗】普京送大禮 免費向聯合國職員提供疫苗
【新冠疫苗】英國疫情反彈 惟5分1人拒接種疫苗
2020/09/24
【新冠疫苗】英國疫情反彈 惟5分1人拒接種疫苗
【新冠疫苗】美國大選前難面世？特朗普或阻止收緊疫苗指引
2020/09/24
【新冠疫苗】美國大選前難面世？特朗普或阻止收緊疫苗指引
【新冠疫苗】美CDC定死線 各州需10月中交接種計劃
2020/09/23
【新冠疫苗】美CDC定死線 各州需10月中交接種計劃
傳染病 疫情 俄羅斯 疫苗 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠疫苗】Novavax夥英國政府 為疫苗作最後階段人體測試

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【美國大選】「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力
【美國大選】「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力
特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤
特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間13:00）