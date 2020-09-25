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【新冠疫苗】Novavax夥英國政府 為疫苗作最後階段人體測試

環球社會熱點 13:02 2020/09/25

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新冠疫情全球大流行，各大藥廠爭相研發新冠疫苗。美國藥廠Novavax表示，其研發的新冠疫苗與英國政府合作做最後階段的人體測試。Novavax指出，若疫苗測試結果理想，或可得到英國及其他國家政府的許可推出該疫苗。

Novavax周四表示，預料在未來4至6周，招募1萬名年齡介乎18至84歲的人士接受測試。其中25%測試者會是65歲以上，即高風險感染群組。另外，亦會包括少數族裔人士。

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Novavax指，若最後階段的人體測試結果正面，或可得到英國及其他國家政府的許可，推出該款「NVX-CoV2373」疫苗。

Novavax早前已與英國政府達成協議，承諾最會最早於明年首季開始，向英國政府提供6,000萬劑疫苗。

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另外，Novavax亦指，計劃10月在美國招募3萬名測試者。Novavax此前接受美國政府撥款16億美元，以作測試及生產疫苗。Novavax亦承諾，會向美國供應1億劑疫苗。

責任編輯：林嘉莉

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