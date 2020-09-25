【中國債市】國債入富吸資萬億 人民幣未升完（訂戶專享） 即市財經 13:19 2020/09/25 分享： 國際指數公司富時羅素全球國債指數（WGBI）檢討結果揭盅，一如市場預期，中國國債以大熱姿態獲納入指數，預計明年3月起分階段納入。市場預期此舉將促使高達逾萬億元（人民幣，下同）外資湧入中國國債，勢成推動人民幣升值一大動力。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【螞蟻IPO】螞蟻傳不設基石投資者 反證信心十足（訂戶專享） 2020/09/24 【螞蟻IPO】螞蟻傳不設基石投資者 反證信心十足（訂戶專享） 【科網狂潮】亞馬遜分析員全面叫買 科網股「擠擁」再升級?（訂戶專享） 2020/09/23 【科網狂潮】亞馬遜分析員全面叫買 科網股「擠擁」再升級?（訂戶專享） 【匯豐股價】滙豐供股價博反彈? 撈底有更佳選擇（訂戶專享） 2020/09/22 【匯豐股價】滙豐供股價博反彈? 撈底有更佳選擇（訂戶專享） 【滙豐股價】滙豐曾破30元見1995年新低 散戶撈底再失陷（訂戶專享） 2020/09/21 【滙豐股價】滙豐曾破30元見1995年新低 散戶撈底再失陷（訂戶專享） 【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享） 2020/09/18 【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享） 減息 投資銀行 地方債 國際指數 美元 外資 吸資 美國 中國 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入