【中國債市】國債入富吸資萬億 人民幣未升完（訂戶專享）

國際指數公司富時羅素全球國債指數（WGBI）檢討結果揭盅，一如市場預期，中國國債以大熱姿態獲納入指數，預計明年3月起分階段納入。市場預期此舉將促使高達逾萬億元（人民幣，下同）外資湧入中國國債，勢成推動人民幣升值一大動力。

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