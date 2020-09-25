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【遊戲主機】Xbox Series S未開售先降價　只為擊敗PS5？

科技 13:10 2020/09/25

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Xbox Series系列今（25日）正式開放預購，各位機迷又打算買邊款呢？

隨著Sony及微軟正式宣布新遊戲機PS5和Xbox Series系列即將登場，遊戲主機市場競爭進入白熱化階段。據日媒消息指，Xbox為了與PS5一較高下，微軟罕有地在新機正式開賣前，調低售價，宣布Xbox Series S在日本售價下降一成。

PS5及Xbox超額預購　外媒：飢餓行銷所致

Xbox遊戲導入iPhone有望！微軟：將繼續與蘋果對話

日本微軟昨（24日）宣布，因應市場狀況和用戶需求的考慮，在11月10日正式開賣的Xbox主機中，廉價版Xbox Series S在日本的售價由原先公告的32980日圓（約2424港元），下降3000日圓（約220港元）至29980日圓（約2203港元）。而搭載4K的Xbox Series X售價則維持不變，售49980日圓（約3673港元）。以上2種新機款將在今（25日）正式開放預購，不過值得注意的是，Xbox Series S在港的售價依然維持2280港元。

Xbox Twitter指，Xbox Series S在日本的售價由原先公告的32980日圓（約2424港元），下降3000日圓（約220港元）至29980日圓（約2203港元）。

日經新聞報道指，在新機開賣前，修改售價的情況相當罕見。日本遊戲媒體Famitsu指，2019年Xbox在日本銷售量被Sony PS4大幅拋離，Xbox僅售8300部；PS4則售120萬部。而相信是次Xbox是藉由降價，讓消費者對新機種產生平價的印象，藉此開拓新客戶市場。

【PS5】傳PS5調低主機售價　只為對抗Xbox

責任編輯：曾曉汶

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