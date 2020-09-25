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【消費優惠】MUJI行李箱服裝低至6折　會員於Café&Meal MUJI堂食9折

商業 13:10 2020/09/25

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MUJI無印良品即日起有優惠，包括行李箱、T裇、初秋裇衫等低至6折，會員於Café&Meal MUJI用膳亦可享9折。(MUJI facebook圖片)

週末將至，又是購物的好時機。MUJI無印良品即日起有優惠，包括行李箱、T裇、初秋裇衫等低至6折，會員於Café&Meal MUJI用膳亦可享9折。

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【酒店優惠】Klook「Staycation 抵得祭」集合18間酒店　今晚凌晨12時開賣（附連結）

若想趁着週末連假，計劃本地旅遊或住宿行程，MUJI即日至27日，聚酯纖維行李箱或可摺式軟身行李箱，可享期間限定6折優惠。服裝方面亦有折扣，即日至27日購買男女童裝短袖T裇，可享期間限定額外8折優惠。即日起至10月18日，凡組合購買男女裝有機棉長袖T裇及法蘭絨織服飾，可享8折優惠。

購物之後，於Café&Meal MUJI用膳亦有優惠。即日起至9月27日，MUJI passport（香港版）會員於14:30後出示電子優惠券，在Café&Meal MUJI單次堂食消費滿200元或以上，可享9折優惠。

此外，無印良品德福廣場分店即日至10月4日，有 HONG KONG by macaroni刺繡展覽，來自東京的刺繡藝術家鈴木久美子 (macaroni) 帶來10款限定刺繡圖案，涵蓋奶茶、燒賣等香港地道美食及電車、小巴等交通工具，以針線呈現香港日常生活中的文化元素。

想知更多優惠? 了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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