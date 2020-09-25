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【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？

商業 12:40 2020/09/25

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半新股農夫山泉 （09633） 上市後一直是市場焦點，更帶摰董事長鍾睒睒超越阿里巴巴創辦人馬雲，成為中國首富。鍾睒睒是如何憑普通的樽裝水，踏上富豪之路？

【局長會客室】邱騰華：政府各類資助中小企基金　疫下發揮成效

根據彭博富豪排行榜，鍾睒睒以566億美元（約4386.7億港元）身家，成為中國首富；以3億美元之差，力壓馬雲。鍾睒睒現時是在全球排行榜當中，排行18。雖然農夫山泉近日股價回吐，但仍無損其富豪地位。

農夫山泉董事長鍾睒睒（官方網站圖片）

過往中國的富豪例如雙馬─馬雲、馬化騰，都是來自科技產業，但近期中美科技戰，拖累科企股值。另一邊廂，中國的食品、雜貨企業急起直追。農夫山泉樽裝水的蹤影遍及街邊小店，以至高級酒店，使農夫山泉的股價被炒高。

疫苗競賽　進帳200億美元

不過事實上，鍾睒睒亦並非僅得一枝樽裝水。他持有的北京萬泰生物一度使其身家進帳200億美元（約1550億港元）；源於8月期間，北京萬泰生物稱已與兩間大學合作，研發對抗新冠肺炎的疫苗。

鍾睒睒的中國首富之位，能否坐得穩仍是未知之數。一方面農夫山泉近日股價向下，今午已跌近4.87%，另一方面，阿里巴巴的螞蟻集團下個月將在上海和香港上市，屆時馬雲的財富或再次大漲。

【百年老店轉型】保心安藥廠設首條自動生產線　應對人手不足

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責任編輯：葉泳珊

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