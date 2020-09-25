▲ 【歐洲第二波疫情】法國增1.6萬人確診 8日內4創新高

法國疫情進一步惡化，再多超過1.6萬人確診新冠肺炎，8日內第4度破頂。政府日前宣布，限制多個城市酒吧和餐廳的營業時間，引起地方政府和企業的強烈不滿。巴黎和馬賽的市長揚言會以法律途徑挑戰中央政府的決定，呼籲業界不要遵守新措施。

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面對巴黎和馬賽市長的批評，總理卡斯泰（Jean Castex）呼籲「承擔責任」，暗示和反對政客和在野黨「玩政治」。他強調，不希望回到3月、第一波爆疫的時候，當時法國實施了嚴厲的封鎖。

馬賽現正處於疫情的「最高戒備狀態」，巴黎和其他10個城市處於低一級的「高戒備狀態」。馬賽、巴黎、波爾多、里昂等，已實施10人限聚令，大型體育賽事或音樂會的參與人數限於1000人。

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屬左翼的馬賽市長魯維羅拉（Michele Rubirola）表示，對新措施如此憤怒，是因為政府公布前並沒有諮詢地區政府。同樣是醫生的她表示不解：

「我們的疫情在數日以來已有改善，為什麼仍要收緊防疫限制?」

馬賽的食肆表明，將在周五（25日）抗議新措施。代表酒店業的工會UMIH警告會「暴動」（insurrection），好些餐廳的老闆誓言，會無視新法規。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）已就新的防疫措施，提出正式抗議。她認為，晚上10時要關閉酒吧不是適當的措施，並指難以理解如何防止病毒傳播。

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責任編輯：鄧燕君