  • 30°C
香港時間 : 2020925日 (五) 13:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲第二波疫情】法國增1.6萬人確診 8日內4創新高

環球社會熱點 12:43 2020/09/25

分享：

【歐洲第二波疫情】法國增1.6萬人確診 8日內4創新高

法國疫情進一步惡化，再多超過1.6萬人確診新冠肺炎，8日內第4度破頂。政府日前宣布，限制多個城市酒吧和餐廳的營業時間，引起地方政府和企業的強烈不滿。巴黎和馬賽的市長揚言會以法律途徑挑戰中央政府的決定，呼籲業界不要遵守新措施。

法國限10人聚會 馬賽酒吧餐廳關閉【下一頁】

西班牙增過萬確診 專家料全面封馬德里【下一頁】

面對巴黎和馬賽市長的批評，總理卡斯泰（Jean Castex）呼籲「承擔責任」，暗示和反對政客和在野黨「玩政治」。他強調，不希望回到3月、第一波爆疫的時候，當時法國實施了嚴厲的封鎖。

馬賽現正處於疫情的「最高戒備狀態」，巴黎和其他10個城市處於低一級的「高戒備狀態」。馬賽、巴黎、波爾多、里昂等，已實施10人限聚令，大型體育賽事或音樂會的參與人數限於1000人。

英國單日新增6634宗創新高 或因擴大檢測【下一頁】

屬左翼的馬賽市長魯維羅拉（Michele Rubirola）表示，對新措施如此憤怒，是因為政府公布前並沒有諮詢地區政府。同樣是醫生的她表示不解：

「我們的疫情在數日以來已有改善，為什麼仍要收緊防疫限制?」

馬賽的食肆表明，將在周五（25日）抗議新措施。代表酒店業的工會UMIH警告會「暴動」（insurrection），好些餐廳的老闆誓言，會無視新法規。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）已就新的防疫措施，提出正式抗議。她認為，晚上10時要關閉酒吧不是適當的措施，並指難以理解如何防止病毒傳播。

英國感染率差過德意 意大利：英人較愛自由【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【英國疫情】單日新增6634宗創新高 或因擴大檢測
今日
【英國疫情】單日新增6634宗創新高 或因擴大檢測
【英國疫情】感染率差過德意 意大利：英人較愛自由
今日
【英國疫情】感染率差過德意 意大利：英人較愛自由
【新冠肺炎】伊巴謙莫域確診 將在家隔離
今日
【新冠肺炎】伊巴謙莫域確診 將在家隔離
【英國疫情】政府新一輪保就業 只支付1/5人工
今日
【英國疫情】政府新一輪保就業 只支付1/5人工
【俄羅斯疫苗】普京送大禮 免費向聯合國職員提供疫苗
今日
【俄羅斯疫苗】普京送大禮 免費向聯合國職員提供疫苗
疫情 政治 馬賽 巴黎 法國 歐洲 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間13:00）

下一篇文章

【英國疫情】單日新增6634宗創新高 或因擴大檢測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【美國大選】「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力
【美國大選】「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力
特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤
特朗普前顧問：美國淪為「可憐蟲」 與中國無尤
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月25日 時間13:00）