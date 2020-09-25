【俄羅斯疫苗】首款疫苗開始高風險群組測試 包括長者

俄羅斯疫苗領先全球，率先註冊成為全球第一款新冠疫苗，雖然已經安排讓國內前線醫護人員和教師接種，但其實這款俄羅斯疫苗尚未完成第三階段，也即最後階段的臨床測試。俄媒指，這款俄羅斯疫苗正對包括長者在內的高風險感染人士進行測試，之後便會大規模派發。

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俄媒RT報道，名為「史普尼克5號」（Sputnik V）的俄羅斯新冠疫苗已經完成首兩階段的臨床測試，但參與者年齡均介乎18至60歲，而在目前進行的第三階段便會對年齡範圍更廣的人士測試，即包括被視為高危感染的長者。

支持疫苗研發的俄羅斯主權基金主席德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示：

「我們不預期長者會有任何不良反應。我的父母已經74歲，都參與測試並注射了疫苗，感覺良好。」

（We do not expect any negative reactions from the elderly. My mother and father are 74 years old. They have also been vaccinated as part of the volunteer program and feel great.）

接受第三階段測試的參與者多達4萬人，會透過一個應用程式（App）接受醫生密切監察。這個App一旦發現任何不良反應，便會通知醫生跟進。

俄羅斯總統普京在8月11日公布已經註冊新冠疫苗，領先全球，並安排醫護人士和教師優先接種，預期公眾到明年1月起也可陸續注射。

不過，這款俄羅斯疫苗的進展似乎較普京預期更快。俄羅斯官媒周四報道，「史普尼克5號」目前已經在首都莫斯科供應予普羅大眾，踏入「民間流通」（civil circulation）階段。

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責任編輯：陳啟賢