【俄羅斯疫苗】首款疫苗開始高風險群組測試 包括長者

俄羅斯疫苗領先全球,率先註冊成為全球第一款新冠疫苗,雖然已經安排讓國內前線醫護人員和教師接種,但其實這款俄羅斯疫苗尚未完成第三階段,也即最後階段的臨床測試。俄媒指,這款俄羅斯疫苗正對包括長者在內的高風險感染人士進行測試,之後便會大規模派發。

俄媒RT報道,名為「史普尼克5號」(Sputnik V)的俄羅斯新冠疫苗已經完成首兩階段的臨床測試,但參與者年齡均介乎18至60歲,而在目前進行的第三階段便會對年齡範圍更廣的人士測試,即包括被視為高危感染的長者。

支持疫苗研發的俄羅斯主權基金主席德米特里耶夫(Kirill Dmitriev)表示:

「我們不預期長者會有任何不良反應。我的父母已經74歲,都參與測試並注射了疫苗,感覺良好。」

(We do not expect any negative reactions from the elderly. My mother and father are 74 years old. They have also been vaccinated as part of the volunteer program and feel great.)