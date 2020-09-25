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【英國疫情】單日新增6634宗創新高 或因擴大檢測

環球社會熱點 12:36 2020/09/25

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【英國疫情】單日新增6634宗創新高 或因擴大檢測

歐洲第二波新冠肺炎疫情嚴峻，其中英國疫情嚴峻。英國周四單日新增6,634宗新冠肺炎確診個案，創紀錄新高。英媒報道指，英國疫情反彈，部份或因檢測數量比第一波疫情爆發時高。

英國周四錄得6,634宗確診個案，比周三的6,178宗高，亦遠高於周二的4,926宗。

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英國公共衛生部醫學主任多伊爾（Yvonne Doyle）指出，各年齡群組都有感染個案，形容確診數字急增是對國民的「嚴厲警告」（stark warning）。多伊爾促請民眾遵守政府本周推行的防疫措施，以阻止病毒擴散。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）周四接受天空新聞（Sky News）訪問時指，英國當局本來預期，在疫情高峰期每日確診數字可增10萬宗，但現時僅錄得約6千宗。

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夏國賢指出，當局估計現時每日實際有1萬人確診，雖然仍處於高水平，但比疫情高峰期低。

路透社報道指，雖然現時檢測數量比第一波疫情爆發時高，但仍有大批民眾投訴指未能作檢測、需長途跋涉才能抵達檢測中心、需時很久才取得檢測結果等。

責任編輯：林嘉莉

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