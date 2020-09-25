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最低工資或維持時薪37.5元 網民：4年冇加人工！

環球政經 12:47 2020/09/25

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今年疫情受累，最低工資可能迎來10年來首次「冇薪加」。最低工資委員會兩輪談判後，參與談判代表勞資方的委員未能達成共識，僱主代表堅持最低工資於時薪37.5元不變，勞方委員則指加至 40元以追平通脹。勞福局局長羅致光不評論政府會否介入，指有關工作仍在進行。若達成共識將於下月向政府提交報告。

現時法定最低工資為每小時37.5元，每兩年檢討一次，自2011年起由時薪28元起，已經歷4次檢討，調薪至現時的37.5元。

是次檢討後的時薪將於明年5月實施，去年6月數據，現時若有2.1萬人領最低工資金，當中佔1.1萬人從事物業管理、保安及清潔服務行業。但由於最低薪亦是不少僱主支薪的指標，因為可能將影響更多打工仔。

有網民就指今時今日，去茶餐廳吃午餐也要40元以上，時薪37.5就連一個午飯也不夠，基層巿民苦不堪言。但亦有網民指疫情下，凍薪好過裁員，認為可接受。有網民更自爆自己4年沒有加薪。你又點睇？

網民點睇：

「好多人無工開，仲想加人工？現實一點吧！全球經濟不景，無人可獨善其身，勞資總會有點捐失，捱過寒冬再說。」

「四年無加人工」

「為生存，無可奈何.....」

「慘, 疫情下共渡時艱, 最低工作社群最冇議價能力 ！」

「不討論什麼公平，合理，在經濟差，失業率高企的情況下，上調最低工資，會令更多人失業。」

「全港明年凍薪！物資凍價！」

「我明明可以加薪都變凍薪，點解最低工資可以加薪？我覺得最低工資應該減到$35！」

 

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責任編輯：鄭靜珊

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