【港版納指】科技股紛回調 科指ETF分散風險作用顯現

自從上月底首隻恒生科技指數ETF推出後，1個月以來港股已共有4隻相關ETF掛牌。港交所 （00388） 昨日表示，仍有多隻科指ETF正籌備上市，這顯示市場對相關產品的需求殷切。而近日強勢科技股紛從高位回調，亦反映指數ETF可分散風險的作用。

目前，港股共有4隻追蹤恒生科技指數的ETF，包括南方恒生科技 （03033） 、華夏恒生科技 （03088） 、恒生科指ETF （03032） 及安碩恒生科技 （03067） 。由恒生科技指數於7月底推出，至今才兩個月，已有多隻相關產品推出，可以市場需求熱烈。恒指公司在推出科指時亦表明，希望科指會成為恒指、國指後的第三款旗艦產品。

港交所稱續有科指ETF推出

今年來科技股主導股市，不只是港股，美股科技股更是領漲大市，資金追捧科技股，催化有「港股納指」之稱恒生科技指數誕生。不過科指推出後，科技股面臨回調壓力，紛由高位回落。

在科技股回調的時候，恒指及相關ETF誕生，正好反映指數ETF可讓投資者分散風險的作用。科技股增長形股份，盡管強勢時升幅凌厲，惟當市況逆轉時回調幅度亦急速。以重磅科技股ATMXJ中的小米 （01810） 為例，股份染藍後現回落調，已由9月份的高位回落26%，踏入「技術熊市」。若計9月以來表現，小米亦跌14%，跑輸大市。

科技股調整幅度深，倘投資者押注單一股份，風險相當高。指數ETF追蹤的是指數，即一籃子的股份，正好讓投資者分散風險。在今次科技股回調中，科指於9月份暫跌近6%，表現跑贏ATMXJ中大部分股份。

科指ETF跌幅 普遍低於ATMXJ單一股份

恒生科技指數ETF推出時遇上科技股回調，不過慢熱發展，有利長遠表現。正好發輝分散風險作用。從相關ETF的成交表現，亦反映市場需求強勁。首隻科指ETF南方恒生科技，首日成交額高達共約30億元，創港股歷來新上市ETF的首日最高成交。而4隻科指ETF現時總資產（AUM）達60億元，再加上未來更相關ETF陸續上場，將增科指ETF市場規模。

雖然科指ETF僅推出一個月，但已成港股主流ETF，受投資者關注。昨日南方恒生科技的成交達1.7億元為港股ETF類別中排第9位。上周才掛牌的安碩恒生科技昨日成交1,700萬元，於ETF成交排18名。

科指ETF的成交活躍，因而吸引陸續有發行商推出科指的產品，將利好吸納更多資金流入科技板塊。

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責任編輯：錢家鋒