【大行點睇】交銀料直播電商交易規模破萬億人幣 建議關注某隻未來新股

直播電商，銷售在內地愈趨普及。交銀國際發表報告指，今年直播電商交易規模預計達到1.2萬億元（人民幣．下同），按年大增1.5倍，佔網上零售額的9.9％，料有關2022年進一步達到17.8％。直播將電商成為電商平台的標配，推動電商行業滲透率進一步提升。

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報告指，淘寶、快手及抖音等平台，今年直播電商交易規模的目標分別為5,000億、2,500億及2,000億元，預計今年直播電商對阿里、快手及頭條的收入貢獻分別為160億、130億及100億元。電商平台和短視頻平台帶貨滿足不同消費需求，後者難以在短期內對淘寶直播電商產生衝擊。交銀認為，行業尚在發展早期，刷單、退貨率居高不下的問題需要平台、行業政策規範，該行看好頭部電商平台的店舖自播及短視頻平台的發展空間，以及幫助商家進行私域流量運營的模式。

該行建議關注兩大科技股，包括均予「買入」評級的阿里巴巴（09988）和騰訊（00700），以及有傳明年初在港上市的快手，

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