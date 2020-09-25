【5G手機】Sony Xperia 5 II早鳥優惠　提升手機遊戲體驗

▲ Sony最新還推出Xperia 5 II早鳥優惠吸客，若用戶於Sony Store 專門店、Sony Store 網上專門店、Sony 銷售熱線及特約零售商訂購Xperia 5 II，將可獲贈智能手機套連底座及256GB micro SDXC快速記憶卡。

Sony早前旗艦5G手機發布了Xperia 5 II，售6,999港元，將於10月初開始發售。Sony最新還推出Xperia 5 II早鳥優惠吸客，想購買該5G手機的用戶可於即日至10月31日期間，將可獲贈智能手機套連底座及256GB micro SDXC快速記憶卡。並且可以優惠價買入全無線耳機、DUALSHOCK 4專用支架及DUALSHOCK 4 手掣連Xperia專用支架套裝。

Sony Xperia 5 II 延續上一代的輕巧纖薄機身設計，設6.1 吋FHD+ 屏幕，搭載高通S865處理器。為了滿足遊戲玩家需求，更首度支援120Hz屏幕刷新率、240Hz的觸控掃描率，觸控反應較上一代Xperia 5提升約35%，提供更流暢的遊戲體驗。

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加購優惠價項目 優惠價 原價 WF-H800全無線耳機(紅/藍/綠色) $845 $1,690 DUALSHOCK 4專用支架 $149 $299 DUALSHOCK 4 手掣連Xperia專用支架套裝 $500 $767

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責任編輯：張寶燕