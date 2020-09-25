【5G手機】Sony Xperia 5 II早鳥優惠　提升手機遊戲體驗

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【遊戲主機】Xbox Series S未開售先降價 只為擊敗PS5？
Sony早前旗艦5G手機發布了Xperia 5 II，售6,999港元，將於10月初開始發售。Sony最新還推出Xperia 5 II早鳥優惠吸客，想購買該5G手機的用戶可於即日至10月31日期間，將可獲贈智能手機套連底座及256GB micro SDXC快速記憶卡。並且可以優惠價買入全無線耳機、DUALSHOCK 4專用支架及DUALSHOCK 4 手掣連Xperia專用支架套裝。
Sony Xperia 5 II 延續上一代的輕巧纖薄機身設計，設6.1 吋FHD+ 屏幕，搭載高通S865處理器。為了滿足遊戲玩家需求，更首度支援120Hz屏幕刷新率、240Hz的觸控掃描率，觸控反應較上一代Xperia 5提升約35%，提供更流暢的遊戲體驗。
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|加購優惠價項目
|優惠價
|原價
|WF-H800全無線耳機(紅/藍/綠色)
|$845
|$1,690
|DUALSHOCK 4專用支架
|$149
|$299
|DUALSHOCK 4 手掣連Xperia專用支架套裝
|$500
|$767
責任編輯：張寶燕