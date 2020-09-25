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【石Sir午市閒談】吉利、比亞迪、碧桂園、藥明生物、中銀及百濟神州最新部署（立即觀看）

即市財經 13:08 2020/09/25

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恒生指數半日跌48點。期指應如何部署？今日焦點股有吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、碧桂園 （02007） 、藥明生物 （02269） 、中銀香港 （02388） 及百濟神州 （06160） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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